Apoyo a más de 500 hectáreas con fertilizante organizo para frijol

CD. GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –El mediodía de este jueves 17 de septiembre, el sub secretario de Agricultura del gobierno del Estado, Eduardo González, acompañado del alcalde Agustín Sosa Ramírez, realizaron la entrega de fertilizante organizo en apoyo a los productores de frijol, esto en beneficio de más de 500 hectáreas de la región de los llanos.

El Alcalde Agustín Sosa Ramírez, reconoció al micrófono el apoyo que se ha recibido de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado (SAGDR) para todos los temas de campo, iniciando en la temporada de sequía con el suplemento alimenticio, después la semilla de avena y frijol, y hoy con el fertilizante orgánico, el cual esta llegando en un momento especial debido a las lluvias, donde se ve un año agrícola muy prometedor, y los agricultores de la región reconocen en el gobernador Aispuro Torres al amigo que les brinda su ayuda en los momentos más difíciles.

El sub secretario les pidió a los agricultores que no fueran a dejar este fertilizante organizo guardado para ver cómo le fue al compadre o al compañero, ya que si no se utiliza este fertilizante de manera inmediata se caduca y ya no sirve, pero también les dijo que investigaran como les ha ido en años anteriores a quienes se les ha apoyado, sus rendimientos han sido mucho mejores, la producción aumenta con el uso de este fertilizante organizo que además no causa daño al medio ambiente, y les ayuda a que tengan mejores cosechas.

Apuntó Eduardo González, que la SAGDR siempre tiene las puertas abiertas para recibir a los ganaderos y agricultores del Estado, así mismo los incito a participar con propuestas para la programación de recursos del 2021, donde con el apoyo de todos se pueden hacer mejores programas que vengan a beneficiar de manera directa a los productores del campo, ya sea agrícolas o ganaderos, “las instrucciones del gobernador del Estado José Rosas Aispuro Torres, son de salir a estar de cerca con la gente del campo, que los programas y las acciones no sean realizadas en un escritorio, que sean en base a las verdaderas necesidades de quienes hacen producir la tierra”, dijo.

El alcalde Agustín Sosa Ramírez, destacó que la dirección de desarrollo rural municipal ha estado realizando recorridos en las diferentes zonas de la municipalidad para verificar los posibles daños que se causen con el arrasamiento de las aguas broncas, pero hasta el momento no se tienen daños de preocupación, pero se continua al pendiente poder informar en su momento a las autoridades correspondientes para gestionar los apoyos necesarios, dijo.