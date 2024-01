¡Apresúrate! Últimas semanas para recepción de cartilla SMN clase 2005 en Lerdo

Lerdo, 19 enero 2024.- Los sábados 20, 27 y domingos 21 y 28 del mes de enero, serán los últimos días para la recepción de Cartillas de Identidad del personal que cumplirá con su Servicio Militar Nacional, CLASE 2005 y remisos, en el Auditorio Municipal.

Por lo que se invita a los jóvenes que iniciaron con su trámite de cartilla el año pasado, para acudir al módulo de la SEDENA y el 72 Batallón de Infantería, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde con su cartilla original y papelería en mano.

Se recuerda a los interesados respetar los lineamientos en vestimenta

Durante esta fase de reclutamiento, se les solicita a los jóvenes entregar su media cartilla (original) y copias de su acta de nacimiento actualizada (color verde), CURP, identificación oficial con fotografía (INE), comprobante de domicilio y comprobante de grado máximo de estudios (certificado o constancia) reciente.

Se recuerda a los interesados respetar los lineamientos en vestimenta (pantalón de mezclilla o de vestir; no deslavado, no roto, no pantalonera, ni short) y corte de cabello (laterales #1, arriba #2), además de no portar aretes, cadenas ni piercings.

El Auditorio Municipal se encuentra en la Unidad Deportiva 'Francisco Sarabia', sobre el bulevar Miguel Alemán.

El Auditorio Municipal se encuentra en la Unidad Deportiva ‘Francisco Sarabia’, sobre el bulevar Miguel Alemán.