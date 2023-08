GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Tras señalar que la educación es la base del progreso de los pueblos, el Secretario de Educación en el Estado, Guillermo Adame Calderón encabezo la entrega simbólica de los útiles escolares, en el patio cívico de la Escuela Secundaria Técnica número 26, en el arranque oficial del ciclo escolar 2023-2024, de la nueva Escuela Mexicana.

El funcionario educativo asistió en representación del gobernador Esteban Villegas Villarreal, acompañado del director de la secundaria 26, Leopoldo Aldaba Lujan, el subsecretario Ulises Adame y el de gobierno Raúl Meraz, quienes realizaron la entrega simbólica de los útiles escolares para preescolar, primaria y secundaria.

Arranca oficialmente el ciclo escolar 2023-2024 en la Laguna./ Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Por su parte, Adame Calderón dijo que el objetivo es lograr estar en los primeros niveles educativos en el país, para lograrlo en esta nueva escuela mexicana, se implementan programas que se llevarán a cabo, tales como el de mochila segura, así como un Esquema de educación especial, por mencionar algunos.

Previo a la entrega simbólica de útiles escolares, los funcionarios educativos realizaron un recorrido por varios stand instalados en la entrada de la escuela en mención, los cuales representan los diferentes programas, por ejemplo en el programa mochila segura, el de inglés gratuito en educación básica, el cual se entregarán a los padres de familia y niños para que tengan un mejor aprendizaje de un segundo idioma, formación docente, entre otros.

Calderón Adame afirmó, “Hemos basado este nuevo ciclo escolar con la nueva escuela mexicana, en diferentes estrategias, mismas que van enfocadas para subir a los primeros lugares educativos a nivel nacional y con ello salir del rezago académico que nos dejó la administración estatal pasada”.

El 94 por ciento de los libros de texto ya están en las escuelas y se comienzan a entregar, pues los libros son un tesoro del país, aunque se pueden mejorar, comentó Adame Calderón, incluso seña que en los campos formativo ya no se verán en estos libros, los de español, el de matemáticas, sociales, sino que con un sólo elemento se podrán estudiar varias materias, sobre los errores que se han detectado y que no nos gustaron en los libros, también lo digo claramente, son errores ortográficos, de ahí que se le entrega a cada director una fe de erratas para enterar a los maestros y que no lleguen a los pupitres de los alumnos entre otros.

Por su parte, Ulises Adame dejó en claro que con este nuevo esquema de la educación mexicana, queremos que revolucione la educación para nuestros niños.

Finalmente Calderón Adame mencionó que también se entregaron los uniformes escolares para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la comarca lagunera.