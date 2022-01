Aspiro a la reelección: Jaime Escajeda

SAN JUANDEL RÍO, Dgo. (OEM).- Creo que hay las condiciones para aspirar, siento que estoy dentro del ánimo de la sociedad sanjuanera, creo que hay condiciones dado que primero Dios tendremos un candidato sanjuanero y me encantaría acompañarlo y trabajar fuerte para que por primera vez San Juan tenga un gobernador y un presidente amigo del gobernador.

Así respondió el alcalde sanjuanero Jaime Escajeda Martínez a la pregunta de buscar la reelección en el actual proceso electoral

Pienso más en el bien de Durango, tenemos en Esteban Villegas Villarreal una persona preparada, madura para gobernar Durango y por supuesto que la prioridad es la gubernatura y por ende a los sanjuaneros nos irá bien si a Esteban le va bien, agrega el primer edil.

Los resultados electorales que el PRI ha tenido en San Juan debe dar ese plus para seguir trabajando más, todas las elecciones son diferentes, nos da ánimos para seguir, la confianza para redoblar esfuerzos y nos da el ánimo para seguir trabajando.

¿Ha sido tiempo difícil para San Juan? Pregunta en relación a la administración de gobierno 2019 -2022

"Doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de servirle a los sanjuaneros, desde diversos espacios y con esa experiencia decirle que sí me tocó un período complicado; desaparece el Fondo Minero, se va la mina Real del Oro del ejido Atotonilco, desaparecen programas sociales, son tiempos complicados que me tocó vivir, pero tenemos la esperanza de que esto pueda cambiar, la esperanza está fincada en Esteban Villegas y que nos vaya bien a todos los duranguenses", responde.

Se han pronunciado varios aspirantes a la candidatura priísta a la presidencia municipal, lo que sigue es seguir trabajando, el trabajo nos dará el lugar que merezcamos, añadió

¿ Pedirá permiso al cargo para contender?

Checaremos como viene la convocatoria, si fuera necesario pediré permiso, tengo entendido que hace tres años no marcó ese punto, pero si es necesario pedir permiso, lo haré y trabajaré para cerrar estos meses faltantes y buscar la reelección, destacó.

Estoy muy agradecido, contento, por la designación del Doctor Esteban y a la vez me siento con una responsabilidad porque San Juan es el municipio que debemos ganar y ganar muy ben, poner el ejemplo porque en San Juan el Doctor Esteban debe partir muy fuerte para que en todo el Estado le vaya muy bien, termina diciendo Escajeda Martínez.