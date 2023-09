GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -El programa de personas que intentan quitarse la vida en este municipio y en toda la región, es muy grave, pues la Cruz Roja delegación Guadalupe Victoria, recibe muchas llamadas de auxilio a personas que de una u otra manera han atentado contra su vida, de todas las edades y estratos sociales.

Lo anterior lo señalo el doctor y director del área de hospitalización, consultorio y farmacia de la Cruz Roja de esta municipalidad, Alan García García, quien detallo que en ocasiones los Técnicos en Urgencias Médicas (TUM), han llegado a atender hasta dos o tres intentos de suicidio en una sola semana, teniendo casos de personas que han intentado quietarse la vida hasta dos o tres veces en una semana.

Al ser cuestionado el doctor García sobre las principales causas de estos intentos, detallo que son muy variadas, y depende mucho también de las edades, porque se han tenido casos de jovencitos de 15 años, que no tienen ninguna relación con el consumo de sustancias ilícitas o alcohol, simplemente porque han tenido fuertes discusiones con sus padres, por el uso desmedido de redes sociales, depresiones amorosas, o el bullying con los amigos o compañeros de escuela.

Aumento alarmante de intentos de suicidio en los llanos en 2023./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

En otras personas de edades mayores, ya pueden ser el consumo de sustancias ilícitas o alcohol, o problemas económicos, teniendo casos de personas que han intentado quietarse la vida porque el banco los trae muy mal con sus créditos, que no encuentran la puerta de como salir de sus problemas financieros, y la desesperación los lleva a tomar el mal camino.

En todos los casos como médico, recalco Alan García, en cuanto detectamos alguna inclinación a una salida equivocada, o personas que han llegado a ser atendidas por fuertes problemas estomacales, y al platicar con ellos se dan cuenta que tomaron medicamento con intenciones de salir por la puerta falsa, de inmediato se canaliza a con la psicóloga que presta sus servicios en la Cruz Roja, se busca darles seguimiento y estará al pendiente que vayan saliendo de su depresión, se busca hablar con la familia y que estén unidos para vigilar que no se repita ese intento, pero el seguimiento por la familias o las autoridades es muy mínimo, por eso el problema es grave.

Detallo que la manera de poder bajar este alto índice de intentos de suicidio, o de suicidios consumados, es el tener una área por parte de las autoridades que les den seguimiento a los casos, no solo que se logre evitar que atenten contra su vida, si no seguir al pendiente por la familia y las autoridades que reciban atención psicológica, la cual debe de cambiar la manera de pensar de las personas, ir a ver a un psicólogo no es estar loco, es buscar la ayuda profesional de alguien que brinda asistencia a la persona, la ayuda a desahogarse de su problemática, que deje de ahogarse en un vaso de agua.

Es necesario tener las antenas muy activas para detectar cualquier situación sospechosa en jóvenes o personas adultas, en cuando se detecten comportamientos extraños, hay que ayudarles, atenderlos y hacerles ver que no hay problema tan grande que no se pueda resolver, quitándose la vida no termina con el problema, al contrario, se lo agrada a sus familias.