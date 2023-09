GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). – La falta de lluvias de temporal tiene ahorcado al sector agrícola y ganadero no solo en el municipio de Guadalupe Victoria, sino de toda la región de los llanos, y esto comienza a sentirse en la económica circulante creando ya un grave problema para los comerciantes locales, pues reconocen que cada día hay menos personas comprando diversas mercancías.

Al ser entrevistados varios comerciantes, y de distintos giros, coincidieron en señalar que cuando los comercios que venden la canasta básica, o las llamadas friterías se quejan de la económica, es porque otro tipo de giros como zapaterías o tiendas de ropa, están ya pasando momentos críticos, debido a que lo ultimo que deja la ciudadanía de comprar, es la canasta básica, siendo el consumo diario de los hogares.

Baja afluencia de personas en el Mercado municipal de Guadalupe Victoria / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Entrevistado Alfredo Aragón, quien tiene junto a su familia una fritería en el mercado municipal, señaló que el problema de la falta de circulante es ya muy delicado, mostrando los pasillos del mercado, donde comento que los domingos a cierta hora "ya hay mucha gente llevando su despensa de la semana, lo básico de cada hogar, pero ahora no hay gente, o hay muy poca, y compran mucho menos de lo que cada semana vienen a surtir, y reconocen que es por la falta de dinero en sus hogares, no ha llovido, y en esta región si no llueve, no hay dinero, no se mueve la económica”, dijo.

El problema de la falta de lluvias en la región de los llanos, no solo afecta a los agricultores de temporal o a los ganaderos, afecta a todos por igual, "si el agricultor tiene lluvia, genera empleo, genera circulante económico, si el ganadero tiene lluvia, tiene movilidad, de lo contrario ninguno de los dos sectores genera circulante, y ahí nos pega a todos, comerciantes de todo tipo de mercancías", recalcaron.

Un año difícil se vive en este momento, y hasta diciembre se tendrá una situación muy crítica económicamente hablando, pero nada que ver con lo que se pueda llegar a suceder en los primeros meses del 2024, pues cabe recordar que el golpe mas fuete de un mal año agrícola, se siente mucho más fuerte el siguiente año, y ya no solo en lo económico, "se esta terminando el agua en los mantos friáticos, las olas de calor son cada vez más fuertes, por ende se consume mas agua, y esta se esta agotando, las lluvias son la salvación en muchos aspectos de la región, y las lluvias hasta este tres de septiembre del 2023 no han llegado", dijeron los entrevistados.

Uno de los dueños de frutería reconoció ante El Sol de Durango, que esta semana que acaba de terminar, se vio en la necesidad de despedir a dos de sus empleados, “me dio mucha tristeza, me dolió hasta el alma dejarlos sin empleo, pero aguante lo más que pude para que no perdieran su trabajo, con la esperanza que esto se mejorara, pero lamentablemente no llueve, no se levanta la economía y por tal motivo nos vemos en la necesidad de tener menos empleados”, recalcó.