Boleros de Vicente Guerrero aún no ven una recuperación económica

VICENTE GUERRERO DGO. (OEM).- Uno de los sectores que se ha visto seriamente afectado por la pandemia ha sido el de los aseadores del calzado, también conocidos como “boleros”, ya que sus ingresos económicos han bajado hasta en un cien por ciento cuando el cierre total de la Plaza de Armas del municipio de Vicente Guerrero, Durango.

En entrevista para El Sol de Durango, Narciso Herrera conocido en este municipio como “Chicho, El Bolero”, dijo que después de un año de pandemia sus poco ahorros cayeron en su totalidad, ya que en el tiempo en que se les obligó a cerrar la Plaza de Armas, no recibieron apoyo de ningún gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, “hoy ya estamos trabajando, si hay gente en las calles, pero no traen dinero, el limpiar su zapatos no es una prioridad y eso nos afecta a todos los boleros”, recalcó.

Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

"Chicho" Herrera manifestó que no hay aún una recuperación, pues todavía no no viven de su trabajo, "se sobrevive con lo poquito que cae en el oficio, entre semana sale para llevar la comida a la casa, y eso a veces, los fines de semana puede que aumente un poco mas, pero aun no es suficiente para poder estar más desahogados económicamente hablando", reiteró.

Para concluir señaló que durante el confinamiento surgieron algunos programas de apoyo a los comercios. Dijo que recientemente el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, entregó algunos de estos apoyos a microcréditos, pero hasta el momento no conocen de un apoyo en especifico para los aseadores de calzado, "sabiendo que son personas que viven al día, que su trabajo significa el poder llevar o no que comer a sus familias", finalizó.