Buscan implementar centro de desechos de aceite en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Es necesario que cuidemos nuestro medio ambiente en Canatlán, con responsabilidad y los cuidados que se requieren, dijo el mecánico René Parra Díaz, joven mecánico que destaca la necesidad de contar con un centro de acopio para aceite quemado.

Entrevistado en el camino al basurero, cerca del cauce del río La Sauceda, este vecino de la Colonia Valenzuela, en la cabecera municipal, donde tiene su prestigiado taller, menciona que platicó con con las personas que se llevan el aceite quemado, los filtros, a ver si se pone un centro de acopio en el taller de la presidencia municipal de Canatlán.

Dijo que buscará a la presidente municipal Ángela Rojas Rivera, a quien le propondrá que les permita un espacio para poner un depósito grande, inclusive la persona que viene por el aceite me dijo que él lo podría poner, en el taller que cuenta el gobierno en la colonia Ejidal.

Buscar a todos los mecánicos que hay en Canatlán y comprometernos a poner un centro de acopio de aceite quemado, filtros usados y lo que son toallas llenas de aceite, para no contaminar

Lo propuse al entonces alcalde Eugenio Rodríguez del Campo y se lo iba a proponer a Dora González y se lo propondré a la presidente Ángela Rojas, recordó.

“ Eso evitaría contaminar suelo, agua, medio ambiente; por el agua que tenemos aquí y se cuánto contamina un litro de aceite en la tierra, el anticongelante, los procesos que tiene que hacerse a los filtros, yo me encargaba de eso en Oxnard, Condado de Ventura, California, Estados Unidos. Ahí está el océano y las alcantarillas de la calle se va a al mar y se cuida mucho lo que es hasta una gota de aceite, de anticongelante y eso es venenoso”.

Lo que sucede aquí, en el río La Sauceda, sabemos que cae en la presa Peña del Águila. He recogido cubetas de aceite quemado, he venido al basurero, un tiempo que se tardaba el camión y venía a traer ramas de árbol y me llegue a llevar cubetas de aceite quemado que estaban en el río, llenas, tapadas pero acostadas; un tambo de 200 litros estaba casi medio, aceite con filtros; lo recogí, menciona.

Traje a las personas esas, que venían de Torreón, se llevan el aceite quemado; en tiempo de pandemia pagábamos dos pesos por litro de aceite que se llevaban, puntualizó Parra Díaz.