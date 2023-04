Implementan cuadrillas de apoyo para recolección de basura en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Ante los comentarios y molestia de la ciudadanía por el mal aspecto que deja la mucha basura en las esquinas de algunas colonias de esta cabecera, el departamento de servicios públicos municipales, ha implementado una cuadrilla de apoyo a los camiones recolectores de basura, esto para intentar tener lo más limpio posible este tipo de lugares.

Al ser entrevistados los trabajadores de servicios públicos, dieron a conocer que la instrucción del director del departamento de servicios públicos Manuel Rocha Mena, era de pasar por estos lugares y barrer, limpiar y llevarse lo que no alcance a levantar el camión de la basura que pasa hasta dos veces por día, pero reconocieron que pueden tener tres o cuatro cuadrillas limpiando las calles, si el ciudadano no hace su parte, si no respeta los horarios, jamás se podrá tener una ciudad limpia.

El personal de servicios públicos avanzaba por la avenida Allende rumbo al sur de la cabecera municipal en la colonia ejidal, esto después de que ya había pasado el camión recolector de basura dos veces, más tarde pasó esta camioneta de apoyo, y a las dos horas ya había otra vez basura en el lugar, dejando en claro que no es que no exista un buen servicio de recolección de basura, es la ciudadanía, los vecinos irresponsables que no respetan horarios.

Vecinos de esta zona de la colonia ejidal, señalaron su reconocimiento y esfuerzo para la administración municipal, para servicios públicos al tratar de tener las calles mas limpias, pero también se debe de implementar a través de inspección municipal y sindicatura, un programa donde se pueda castigar a quien no respete los horarios y formas de sacar la basura a las calles, no es posible definitivamente tener un camión recolector en cada esquina todo el día, vivimos en una sociedad con reglas y formas de vida para tener un mejor municipio y las debemos de respetar, quien no lo haga que se les castigue, señalaron los vecinos.