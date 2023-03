Campesinos venden sus tierras al no ser costeable la siembra de frijol en los llanos

CUAUHTÉMOC Cuencamé Dgo. (OEM). -El fenómeno de ver como los campesinos de esta región, y en la mayor parte del Estado, están vendiendo sus tierras laborables, es por la simple y sencilla razón que ya no es costeable para el campesino sembrar maíz o frijol, los climas ya no ayudan, y los canales de comercialización no han sido los mejores, y todo esto se convierte en perdidas millonarias que la gente del campo no puede soportar.

Lo anterior lo reconoció el sindico de este municipio Ismael Estrada García, quien al asistir al programa de la Grilla Llanera de esta casa editora, reconoció que en el corazón frijolero de los llanos, Cuauhtémoc y sus alrededores, la gente esta vendiendo las tierras, ya que el año 2022 fue demasiado malo, levantaron muy poca cosecha o algunos nada, y tienen deudas muy grandes que deben de pagar, y la única manera de tener algo de dinero para enfrentar los problemas de las deudas, es vender lo que se tienen, tierras, maquinaria, equipos de labranza, lo que sea, y por supuesto que muchos piensan en mejor dejar de trabajar las tierras, vender lo que se tiene y buscar otra manera de vivir, pero ya no depender del campo.

Caminando por entre las tierras laborables, mencionó el síndico Ismael Estrada, que a un campesino le cuesta alrededor de 12 a 14 mil pesos los trabajos de una hectárea, y siempre se tiene la esperanza de poder levantar una tonelada por hectárea de rendimiento del frijol, ahorita está a 17 mil 500 la tonelada de frijol, si se logra levantar la tonelada, ya sacaron algo, poco pero no le perdieron, pero si los años son secos, o a típicos como se han venido en los últimos tiempos, no salen ni 300 kilos por la hectárea, ya se le perdió y mucho, y el campesino no soporta varios años malos, solo perder y perder, no se puede y prefieren vender las tierras.

Otro de los grandes motivos de porque los productores buscan vender sus tierras laborables, a bajos precios y aun así no consiguen quien las compre, es porque el campo esta envejecido, los jóvenes ven lo que sufren sus padres para producir y muchas veces sin ganancias, y ellos no quieren nada con el campo, prefieren cualquier otro trabajo o irse a los Estados Unidos, y la gente grande ya esta cansada y con perdidas millonarias que no pueden sostener.

Reconoció Ismael Estrada, que como municipio, como ayuntamiento no se puede hacer mucho por ayudar al campo, solo gestiones, tocar muchas puertas en el Estado y la federación, pero la realidad es que no hay apoyos, y en esta problemática los apoyos son mínimos, cada día se van cerrando mas las puertas para que la gente del campo pueda producir alimentos, las deudas son millonarias, los créditos no perdonan, les están exigiendo pagar hasta a segalmex, con mayor razón los bancos o los prestamistas, cada día mas el campo esta abandonado y a punto de no producir alimentos, el campo vive una gran crisis, una problemática muy grave, dijo.