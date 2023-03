Ganaderos de Rodeo se preparan para hacer frente a la sequía

RODEO, Dgo. (OEM).- Los ganaderos del municipio Rodeo se preparan para hacerle frente a la temporada de sequía o estiaje, que si bien aún no se observan estragos sí se empiezan a resentir efectos como el costo de la pastura.

En entrevista para El Sol de Durango, José de Jesús Medina Marrufo, presidente de la Asociación Ganadera Local de Rodeo, dijo que desde el mes pasado empiezan a notarse los efectos de la sequía, con algunas zonas un poco más beneficiadas, como pudieran ser los que se ubican en la ribera del río Nazas, como La Galera, San Salvador de Horta, San Rafael, Amoles y Buena vista.

Al recorrer el campo con los productores agropecuarios, nos damos cuenta que cada vez se pone más complicada la sequía en #Durango



Es tiempo de actuar oportunamente para evitar mayores consecuencias, sin quedarnos como espectadores ni escatimar esfuerzos por el agro. pic.twitter.com/GawNglh9qj — Pedro Silerio (@Pedro_SilerioG) March 13, 2023

Mencionó que los abrevaderos quedaron a una capacidad del 35 a 40 por ciento, los agostaderos están malos y los forrajes caros, haciendo ver que ya se está dando suplemento de gallinaza al ganado.

Asimismo detalló que actualmente las pacas de alfalfa se consiguen a un precio de 140 pesos y de avena poco se consiguen ya que la que está en campo se cosechará hasta el mes de mayo.

"A estas alturas del año las cosas no se han agravado, calificando este momento como de regular a malo, sin que a la fecha se hayan registrado muertes de ganado, no se han recibido reportes al respecto y no se observa ganado muerto en los tiraderos", indicó.

Menciona que como Asociación Ganadera están entregando pollinaza subsidiada, se vende a precio de recuperación y se empezará a cargar el baño garrapaticida para buscar contrarrestar los efectos negativos de la sequía, puntualizó.