CEDH interviene en caso Cobaed 35 de Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango (OEM).- La Segunda Visitaduría de Derechos Humanos en la Región Lagunera de Durango, informó sobre su intervención en el caso del Colegio de Bachilleres Número 35 en Gómez Palacio sobre 25 presuntos acosos y abusos sexuales; entregaron una medida precautoria al área jurídica del plantel en lo que tiene que ver con la separación de sus funciones de forma temporal de quienes están siendo señalados.

Sara de los Santos, titular de esta demarcación, confirmó que fue el mismo día cuando las estudiantes hicieron públicas las denuncias a través de sus redes sociales así como lo realizado en las afueras del Cobaed cuando tomaron conocimiento de este caso.

Foto: Sofy Ramírez | El Sol de Durango

“Recibimos la información por los medios de comunicación de lo que estaba sucediendo en el Cobaed, al parecer los alumnos y alumnas habían tomado o habían cerrado las instalaciones, nos dan instrucciones para abrir esa queja, eso fue lo que hicimos, me traslado al Cobaed y ahí me entrevisto con personal del área jurídica que venía de Durango, ahí estuvimos en entrevista con 32 alumnas aproximadamente; ellas me decían que existían muchas más”, expuso.

Foto: Sofy Ramírez | El Sol de Durango

Explicó que le externaron al representante de área jurídica de la institución que se presentaba con cuatro maestros, “situaciones que van desde faltas de respeto, conductas físicas o verbales, o sentimientos que ellas hacían o manifestaban que sentían ellas, bajo ese sentido decidieron escribir cada una de ellas su vivencia o experiencia y hacer su denuncia, éstas fueron entregadas al personal del COBAED y, nosotros por instrucciones de nuestra presidenta se giró una medida precautoria, en esta medida le solicitamos al director general que mientras se realice la investigación se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad de las alumnas”, sostuvo.

Foto: Sofy Ramírez | El Sol de Durango

Dijo que ya hay una respuesta por parte del área jurídica del COABED ya entregó una respuesta a Derechos Humanos para conocer sobre qué y cómo se actuará en consecuencia y si se interpondrán denuncias de carácter penal.

DATOS:

Fueron 32 personas las entrevistadas entre alumnas y ex alumnas del plantel