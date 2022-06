Cierra campaña Armando García en villa Unión Poanas

VILLA UNIÓN POANAS DGO. (OEM) –La tarde noche de este martes 31 de mayo, el abanderado a la presidencia municipal por la alianza "Juntos Haremos Historia", Armando García Meza, aseguró en su cierre de campaña que por fin llegó el cambio verdadero, la cuarta transformación al municipio de Poanas, solo faltaba reafirmar con el voto ciudadano este próximo cinco de junio en las urnas.

Al verse Armando García acompañado por cientos de personas en el centro de esta ciudad, señalo que de este tamaño es el corazón de su movimiento de transformación, dio las gracias a todas y todos los que lo acompañaron, “hemos recorrido cada comunidad, hemos estado con la gente y hemos visto las necesidades que hay para que la cuarta transformación les cambie esa realidad de una vez por todas” aseguro.

Aseguró que para recuperar la grandeza de Poanas, han convocado al pueblo que hoy está de su parte que lo han mostrado en este cierre tan cariñoso y efusivo, el mejor cierre que he tenido en años de mi vida política, y agradezco a todos por ello, mis valores están alineados con el pueblo, no mentir, no robar y no traicionar nunca la confianza de las familias de Poanas, en este proyecto que es para todos y de todos se va a lograr la transformación de Poanas y sus 17 comunidades.

Agradeció Armando García, la lucha de todo el equipo de trabajo que tiene a un lado y que han trabajado muy fuerte para reactivar al municipio, apoyando a quien menos tienen y señalando las fallas y omisiones de los gobiernos actuales y anteriores, hoy la gente sabe de la urgencia de un gobierno honesto que trabaje por el bienestar de todos, pero primero el de los más vulnerables.

El candidato aseguro que con Marina Vitela en el gobierno del estado y ellos en la Presidencia municipal, Poanas podrá por fin lograr la realización de grandes proyectos que durante décadas han sido ignorados por los malos gobiernos federales y estatales, “vamos por sembrando vida, el corredor turístico, más apoyos para nuestra gente y un gobierno cercano y honesto”.

Estoy seguro, dijo Armando García “que con su apoyo este cinco de junio lo vamos a lograr, por eso es muy importante que todos salgan a votar por la coalición Juntos Hacemos Historia, para recuperar la grandeza de Poanas y tengamos la transformación que se merece, pueden votar por Morena, Partido Verde, PT o RSP, una coalición ganadora, porque esta campaña tiene a la gente de su lado.

Para finalizar el candidato de la coalición reconoció, que en estos 40 días en territorio ha sentido de cerca a la gente hacia una transformación de verdad y de esperanza, y confío en los representantes de los partidos, en su presencia, e invito a la gente a que juntos el 5 de junio definan el mejor proyecto de transformación que existe para Poanas y Durango con Armando García y Marina Vitela van s a ser gestores incansables para el bienestar de todo”, reitero.