Ciudadanos piden mediación estatal en el conflicto de Peñón Blanco

PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM).- Ismael Luna, conocido comerciante y exregidor del Ayuntamiento, señaló a la alcaldesa Rita Lozano de no tener empatía con los trabajadores que se encuentran en huelga, "al consultar la página de transparencia se ve como el sueldo de la presidenta municipal es de 40 mil pesos, contra uno de mil cien pesos de un trabajador de servicios públicos", dijo.

Asimismo, detalló que la huelga de los trabajadores "y el capricho de la presidenta municipal es demasiado, no es posible que ninguna autoridad superior pueda hacer nada al respecto", por ello exhortó a la población para que consulten la página de transparencia de la administración pública municipal de Peñón Blanco, "donde marcan el sueldo de los funcionarios, como a la presidenta municipal le dan un sueldo neto de 27 mil 222 pesos a la quincena, contra algunos salarios de mil 100 pesos a la quincena".

Ciudadanos piden mediación en el conflicto de Peñón Blanco, Durango / Foto: cortesía | Ismael Luna

Señaló que no es negativo que los altos funcionarios tengan sueldos altos, ya que desempeñan cargos y funciones importantes para la sociedad, "pero también la gente que barre las calles, los que andan en los camiones de la basura, tiene derecho a un salario mínimo de perdido; en la misma página de transparencia de la administración púbica, en el apartado de nómina, se ven nombres de personas y funcionarios que no desquitan lo que ganan, otros que incluso son maestros, es decir que cobran sueldos en otros lados y en la presidencia también, porque no regular los salarios y hacerlos más justos para los que ganan menos", recalcó.

Ismael Luna también hizo un llamado al gobernador Esteban Villegas para que intervenga en el conflicto, "no es posible que pasen y pasen los días y Peñón Blanco continúe en el abandono de las autoridades, si la alcaldesa muestra falta de capacidad para solucionar el problema, debe de haber un gobierno u ente superior que venga y solucione, no dejar que las familias de este municipio continúen viviendo de esta forma".

















Para concluir señaló que hay muchas familias y personas molestas con los trabajadores que están en huelga, y dijo que este no estaba justificado "cuando ellos han arriesgado su vida y su salud al recoger la basura de nuestros hogares durante años, porque no mostramos tantita empatía con quien hace los trabajos mas feos que nadie quiere hacer, cuando solo están pidiendo un salario justo, y si la autoridad ya no los quiere en la presidencia, que los liquide conforme a derecho laboral y que se termina el problema", recalcó.