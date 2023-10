Denuncian miembros de Cabildo amenazas de la alcaldesa de Cuencamé

CUENCAMÉ DGO. (OEM).- La mayoría de los integrantes de Cabildo de este municipio acudieron a la ciudad de Durango para denunciar ante el Congreso del Estado, así como en la Secretaría General de Gobierno, las amenazas que han recibido por parte de personas ajenas al municipio, esto presuntamente por indicaciones de la alcaldesa Elizabeth Sotelo Ochoa.

En entrevista para El Sol de Durango, el regidor Adán Moreno Castro reconoció que las amenazas comenzaron cuando los regidores se negaron a apoyar las decisiones de la alcaldesa, indicó que estaban unidos los nueve regidores y el síndico, "pero ya algunos han desistido y ahora se les ve de acuerdo con ella, pero aún continúan cinco regidores y el síndico en su postura de solicitar que dejen de amenazarlos, que no se les amedrente, y que se hagan las cosas bien hechas y no como hasta ahora se viene haciendo".

Exigen que el Ayuntamiento les permita realizar su trabajo, el cual es verificar la aplicación de los recursos / Foto: archivo | Marco Robles | El Sol de Durango

Reconoció que desde hace unos días a la fecha, las amenazas se han detenido, sin embargo solicitan a la administración que se les permita hacer su trabajo, el cual es verificar la aplicación de los recursos, "ver las obras que se desarrollan o la programación, las nóminas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la administración pública municipal porque para eso nos eligió el pueblo, para que hiciéramos nuestro trabajo de cuidar y gestionar los beneficios para la comunidad en general".

Asimismo, Adán Moreno señaló que los regidores tienen muchos problemas con la actual administración, y reiteró las malas decisiones de Sotelo Ochoa, destacó que tan solo el pasado 15 de septiembre usaron medio millón de pesos para una fiesta, cuando se tienen comunidades con infinidad de problemas, "algunas no tienen ni agua, y gastar o decir que se gastó medio millón de pesos es una fiesta, es hasta una burla para los ciudadanos, recalcando que este dinero no fue aprobado por el cabildo, sin embargo hacen el acta de cabildo que fue aprobada por mayoría, y algunas hasta por unanimidad, cuando eso es completamente falso, tan así que las actas no están firmadas".

Por ello, el regidor negó que se tratara de posturas de oposición, temas personales, o de partidos políticos, "son temas de hacer bien las cosas, atender a la ciudadanía en sus necesidades, vigilar como regidores que la administración pública cumpla con los compromisos, que los recursos de la ciudadanía se apliquen en sus problemáticas, y no en caprichos u obras fantasmas, esa es nuestra obligación como regidores, porque para eso nos eligió el pueblo, y a todos, no solo a los de un partido u otro, todos tenemos la misma responsabilidad, responderle a la ciudadanía de Cuencamé, vigilar y atender sus necesidades", puntualizó.









Finalmente aseguró que su postura es de respeto, especialmente a sus compañeros concejales, pero aseguró que continuará vigilante de la situación "para que las cosas se hagan bien, que no se malgaste el dinero del pueblo, que se atiendan las necesidades de los ciudadanos y sobre todo que se nos respete como regidores; que no se vuelvan a presentar las amenazas de gente ajena al municipio, como se han venido presentado en todo el primer año de gobierno", indicó.