CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Con el cierre de las compuertas de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco Mateos el pasado viernes, concluyó el ciclo agrícola 2023, donde se tuvo un saldo de seis personas ahogadas desde el mes de marzo hasta el 28 de julio pasado, tan sólo en el municipio de Lerdo.

Lo anterior lo informó María Isabel Macías Sifuentes, coordinadora de Protección Civil y Bomberos de este municipio lagunero, quien expuso que desde que inició el ciclo agrícola con el riego de presiembra en el mes de marzo y hasta estos días en que se liberaron 950 Millones de metros cúbico de agua de las presas en mención, se implementó un operativo para informar sobre la prohibición de meterse al río Nazas que corre por este municipio y por los canales Sacramento y Santa Rosa Tlahualilo.

Concluye ciclo agrícola con 6 personas ahogadas en Lerdo, Durango / Foto: Lulú Moreno | El Sol de Durango

Asimismo, lamentó que se haya tenido seis decesos durante el ciclo agrícola, pues la finalidad es que no se tuviera ninguno, aunque hubo varios que fueron por accidente y otros porque no acataron la recomendación de no meterse al agua.

La funcionaria municipal explicó que de los seis decesos, algunos fueron por accidente y otros porque se metieron a nadar; por lo que, uno fue en la presa Francisco Zarco, dos en el río Nazas y tres en los canales de riego que cruzan por este municipio y son Sacramento y Santa Rosa-Tlahualilo.

Sin embargo, dejó en claro que aún y cuando ya no corre agua por el río ni los canales de riego, se sigue llevando a cabo el operativo de vigilancia, debido a que en partes del río Nazas hay esteros donde se acumula el agua y son peligrosos, debido a que pueden permanecer hasta dos meses el agua estancada.

Mientras que en la parte de la represa san Fernando, ahí se acumula el agua y se forma como un estanque, de ahí que se tiene vigilada este lugar, hasta que el vital líquido se resuma por completo.

Para concluir, Macías Sifuentes mencionó que el ciclo agrícola comprendió del mes de marzo, con 28 días de agua para el riego de presiembra, luego se cerraron las compuertas en abril para aperturarlas en la primera decena de mayo y concluir el pasado viernes 28 de julio luego de que se cumplió con la entrega de los 950 Mm3 de agua para las 53 mil hectáreas en los 17 módulos de riego distribuidos en las Laguna de Durango y Coahuila.