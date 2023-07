Campesinos continúan a la espera de lluvias para la cosecha

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Por lo menos el 95 por ciento de la gente que trabaja las tierras de temporal en la región de los llanos continúan en espera de más lluvias, pues aseguran que actualmente las tierras no tienen la humedad necesaria para la siembra de frijol.

Los agricultores de los llanos aseguraron que las lluvias que se presentaron en días pasados no fueron suficientes, "en su mayoría fueron lluvias fuertes y ese tipo no moja mucho la tierra, porque cae mucha agua y son pocos centímetros los que logran humedad, las lluvias que mojan de manera adecuada la tierra son aquellas que les llaman de llovizna prolongada, cuando esa agua dura muchas horas cayendo, es la que moja adecuadamente la tierra y se puede sembrar el frijol", manifestaron.

Campesinos de los llanos continúan a la espera de lluvias para la cosecha / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Asimismo, destacaron que pasando el 15 de julio los productores se comienza a preocupar ya que de esta fecha en adelante las siembras son de mayor riesgo, “estamos a 26 de julio y la gran mayoría, por lo menos el 95 por ciento de las tierras de temporal, no están sembradas, y no hay la humedad necesaria, si no se presenta una buena agua en estos días, los problemas para los agricultores son mas grandes cada día, por eso volteamos a ver al cielo y pedimos agua, de lo contrario tendremos nuevamente un año muy malo en las cosechas”, recalcaron.

Los agricultores de la región de los llanos también señalaron que las aguas que se presentaron en días anteriores son buenas pero no lo suficiente para sembrar, pocas son las tierras o las zonas que están en condiciones óptimas, la gran mayoría y esto en los municipios de la región de los llanos tales como Peñón Blanco, sur de Cuencamé, Pánuco de Coronado, Poanas y Guadalupe Victoria, no tienen la humedad suficiente, lo que pone en alto riesgo su trabajo de campo del ciclo agrícola 2023 de temporal.

Por otra parte, destacaron que la semilla de frijol es otro de los problemas que enfrentan, pues no se tiene semilla suficiente y mucho menos de buena calidad, ya que 2022 se tuvo una producción muy mala, por tal motivo no se tiene la semilla, se espera que los gobiernos federal y estatal puedan proporcionar alguna ayuda de semilla certificada, para hacer frente a este nuevo ciclo que ya de entrada no va muy bien, pues las lluvias no han sido lo suficientemente buenas para mojar la tierra y poder sembrar.