Consolidar el pueblo mágico es prioridad para Juan Solís en Nombre de Dios

NOMBRE DE DIOS DGO. (OEM).- Para el candidato de la alianza "Juntos Hacemos Historia", Juan Solís Ríos, consolidar el proyecto del Pueblo Mágico en este municipio será una prioridad en su próximo gobierno, ya que el tema turístico es el que deja una derrama económica que beneficia a miles de familias.

Comentó Juan Solís al estar en el programa de la Grilla Llanera en su etapa elecciones 2022, que no se debe de abandonar este proyecto que ya probo que es de gran beneficio para la ciudadanía, "antes llegaban algunas 300 personas por semana, hoy en día son más de 3 ó 4 mil las personas que nos visitan por semana, esto significa una importante derrama económica para todas las familias y comercios", dijo.

También reconoció que después de haber dejado la administración municipal en el año 2019, y hoy recorrer nuevamente las 33 comunidades, encuentra un municipio totalmente en el abandono, sin servicios públicos, basura por todos lados, falta de alumbrado público, agua potable, y el reclamo de la ciudadanía que regresemos para atenderlos, no se vale que nuestra ciudadanía viva de esa manera, por eso con el voto ciudadano del próximo cinco de junio, vamos recuperar Nombre de Dios, vamos a trabajar por atender a nuestra gente como se lo merece, dijo.

Señaló el candidato que de los compromisos que se han hecho con la candidata al gobierno del estado, Marina Vitela, destaca la posible construcción de un hospital regional debidamente equipado, así como la instalación de una escuela de educación superior, estos son dos compromisos que debemos de apoyar fuertemente, porque la salud es un grave problema, y el poder brindarles a nuestros hijos la educación superior en su propia casa, sin la necesidad de salir a otras ciudades.

En el tema del campo y la ganadería reconoció que se viven situaciones muy complicadas para las familias del campo, "ahí tenemos que gestionar fuertemente con los gobiernos estatal y federal para que bajen los programas que se necesitan, tenemos la oportunidad que ahora si tendremos muchos amigos diputados federales y senadores, ahora tenemos la oportunidad de tener una gobernadora del mismo partido, tenemos al mejor presidente de la republica que es amigo y nos atiende, hoy las cosas están alineadas para que a Nombre de Dios nos vaya muy bien”, manifestó.

Para concluir Solís Ríos recordó que cuando fue alcalde se le cerraron muchas puertas porque no era del mismo partido político que el entonces gobernador, "hoy necesitamos que gane las elecciones Marina Vitela y su servidor, y juntos haremos que Nombre de Dios alcance a consolidar el nombramiento de pueblo mágico, para que con ello podamos tener una excelente derrama económica que beneficia a cientos de familias no solo de la cabecera, sino de toda la región, “este cinco de junio vamos a ganar las elecciones y le vamos a cumplir a nuestra gente los compromisos adquiridos, porque soy un hombre de palabra, porque la gente ya me conoce que se cumplir, y saben que se como hacer las cosas para que sucedan y sean para bien de nuestras familias”, puntualizó.