Continúa la investigación a maestros y empleados con incapacidad permanente

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Continúa el proceso de reordenamiento administrativo por parte de la Subsecretaría de Educación en La Región Lagunera de casos de maestros y empleados administrativos que obtuvieron su incapacidad total y permanente, ya que el año pasado se detectaron casos de fallecimientos pero que éstos no se notificaron ante la autoridad y su pago se seguía realizando cada quincena.

Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en la Región Lagunera de Durango, informó que durante todo este proceso de depuración y saneamiento financiero, enfatizó que lamentablemente hubo casos de fallecimientos de empleados que no fueron notificados y el pago les siguió cayendo a sus cuentas.

“Obviamente se les pidió que lo regresaran, porque entran a otro proceso, entran al proceso de bono de marcha, ahora se hizo un ejercicio más extenso para buscar que las personas que tienen su ITP o bien su enfermedad de incapacidad irreversible estén vigentes, estén actuales y tengan efectivamente esas cualidades”, añadió.

Enfatizó que ya fueron convocados y convocadas para que se les realizara una prueba de vida y “para ver la supervivencia, ver si estaban vigentes, todavía no tenemos los datos precisos de cuántos son los que no están en esa condición, si sabemos que un tiempo hace muchos años hubo corrupción, y que se entregaron algunas incapacidades sin ninguna justificación, es más, hay todavía un proceso penal en el Gobierno Federal sobre algunos médicos que entregaron las incapacidades y que están perfectamente sanas”, señaló.

Dijo que será esta semana cuando se dé a conocer una lista de quienes no acudieron y a éstos, se le sostendrá el cheque en estas oficinas ubicadas en el Fraccionamiento, San Antonio.

“Y quien no dio una manifestación de vida se le retendrá el cheque, todavía no tenemos el dato preciso, incluso en la época crítica si tuvimos muchos, había muchos muy sanos, no ameritaban, le digo con mucho respeto para quienes tengan es prerrogativa muchos no tenían derecho, se convirtió en un modelo a seguir”, reiteró.