Planilla Dignidad Magisterial ofrece transparencia a docentes de Telesecundarias

Un plan de trabajo con 10 propuestas, entre estas se prevé contar con una casa que sirva como albergue para los docentes que provengan de las comunidades serranas, quienes acuden a cursos del Consejo Técnico Escolar y deben pagar hospedaje, transporte y alimentación de sus propia bolsa; informó el profesor Manolo Manzanera, quien busca la dirigencia del Sindicato de Telesecundarias al encabezar la planilla “Dignidad Magisterial”.

Explicó además que desde la creación del sindicato nunca se han transparentado parte del recurso que se obtiene a través de cuotas sindicales, pues cada seis meses hay un recuento de lo que se recauda, se trata de tres millones 600 mil pesos, de los cuales solo se da cuenta de tres millones 200 mil pesos, “quedan 300 en caja, pero realmente el trasfondo de dónde fue a parar ese recurso, no tenemos conocimiento”, dice.

Imagen ilustrativa / Se cuenta con una caja de ahorro que de acuerdo con el testimonio del profesor Manolo Manzanera / Foto: Bernandino Hernández / Cuartoscuro.com

Asimismo se cuenta con una caja de ahorro que de acuerdo con el testimonio del profesor Manolo Manzanera, cobra interés tras interés, “prácticamente de la caja de ahorro nunca nos han dado un estado de cuenta”, dijo, por lo que resulta más costoso conseguir dinero a través del propio sindicato de Telesecundarias, que hacerlo por fuera de éste.





De ahí que de ganar las elecciones este próximo 15 de marzo, se comprometió a regularizar todas estas fallas encontradas que no han podido ser solventadas por ninguna de las dirigencias sindicales que han pasado.

“Ya tenemos 37 años de ser un sindicato y hasta este momento no tenemos nada, únicamente un edificio que se compró en la época de nuestro exlíder sindical Esteban Calderón Rosas y a partir de ahí los recursos sindicales no sabemos dónde quedaron”, de ahí que exhortó a los docentes agremiados a sumarse al proyecto que ofrece la planilla Dignidad Magisterial, pues aunque se dice que no tiene experiencia, advierte que su experiencia como docente y actual director de la Escuela Telesecundaria #17 de la comunidad El Arenal, lo respaldan.

Ante la federalización que se está en proceso, el docente explicó que esto traerá muchos cambios importantes, algunos de ellos no para bien, pues se convertirán en un departamento adicional a la Secretaría de Educación Pública (SEP) donde un delegado enviado de la Ciudad de México tendría que encargarse del manejo del sistema.

“Yo lo veo viable en cuestión del salario digno que se nos pague a tiempo, porque en ocasiones se nos retrasa, sobre todo en el caso del aguinaldo que en esta ocasión nos lo pagaron muy a destiempo”, comentó, sin embargo aunque no está en contra de la federalización, la base magisterial teme que les suspendan la entrega de algunos recursos que forman parte de sus derechos ganados durante estos años y que son logros desde el sector estatal.