Continúa paro en secundaria de Veracruz, Poanas, por falta de maestros

VILLA UNIÓN, Poanas, Dgo. (OEM).- Continúa tomada y cerrada la Escuela Secundaria Técnica No. 72 de la comunidad de Veracruz, perteneciente a esta municipalidad, padres de familia de esa institución dieron a conocer que hasta el momento no se ha resuelto nada, ya que según un supervisor escolar, los maestros no quieren viajar hasta dicho poblado.

Desde el pasado lunes 4 de septiembre, padres y madres de familia de la secundaria que atiende a estudiantes de los poblados Veracruz y La Ochoa, cerraron las puertas de la institución y no permitieron la entrada de los maestros que imparten clases a sus hijos.

Cierran secundaria en Veracruz, Poanas, por falta de maestros / Foto: Rosario Cazares | El Sol de Durango

Posteriormente el martes 5 de septiembre se presentaron autoridades educativas, entre ellos supervisores de algunas zonas escolares, quienes dialogaron con los tutores y uno de ellos les dio a conocer que son varias las escuelas en donde faltan maestros, sin embargo aseguró que los docentes están en su derecho de no aceptar las horas de trabajo que se les ofrecen y no quieren viajar hasta dicho poblado.

El supervisor que dialogó con los padres de familia de la secundaria técnica #72, dio a conocer que se ven imposibilitados a enviar maestros a todas las escuelas donde faltan, los padres de familia que permanecen en la institución de día y de noche, manifestaron que ellos solo quieren que sus hijos terminen su educación secundaria bien preparada, porque al ingresar a escuelas de nivel medio superior no cuentan con los conocimientos adecuados y eso los pone en desventaja con otros estudiantes.

Cierran secundaria en Veracruz, Poanas, por falta de maestros / Foto: Rosario Cazares | El Sol de Durango

El problema de la falta de maestros en el poblado de Veracruz data desde hace seis años, sin embargo este 2023 los padres de familia tomaron la decisión de cerrar la escuela y esperan una respuesta favorable a su petición.

Los padres de familia manifestaron para El Sol de Durango que continuarán en el pie de lucha hasta buscar que las autoridades educativas resuelvan favorablemente su petición, ya que lo único que buscan es una verdadera educación para sus hijos, que tengan las mismas oportunidades que el resto de los jóvenes de su edad en Durango y en México, "no puede haber discriminación para sus estudios, solo piden que la escuela les brinde una educación similar a cualquier otra escuela de ese nivel, es su derecho", señalaron.