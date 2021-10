Cuenta la comunidad de San José de las Corrientes con macro tanque de agua

VICENTE GUERRERO, DGO. (OEM).- Con una inversión de más de 500 mil pesos, la autoridad municipal de Vicente Guerrero, Durango, realizó la entrega de un macro tanque en la comunidad de San José de las Corrientes, mismo que vendrá a beneficiar a las familias que durante años tenían problemas para que llegara el agua a sus domicilios.

El presidente municipal Orlando Herrera Aviña, señaló que las actividades en el municipio no se detienen, sigue firme ante sus compromisos firmados como lo es el número 40, que es el regresar a las comunidades, “y lo seguimos cumpliendo no solo con la presencia, si no con acciones que mejoran la calidad de vida de las familias”, dijo.

También comentó que en la comunidad de San José de las Corrientes, gracias al trabajo realizado a través de SIDEAPAS dirigido por Alaska Serrano Jiménez, se instaló un macro tanque para un mejor abasto de agua en los hogares de las familias, puesto que por los puntos donde se encuentran las viviendas más alejadas se complicaba la llegada del vital líquido.

Herrera Aviña aseguró que, además de cumplir con sus compromisos la mayoría de las acciones se apegan a la agenda 20-30, en este caso al objetivo seis que corresponde al de agua limpia y saneamiento, así mismo manifestó que durante su gobierno las comunidades no han estado solas, en todas hay acciones relevantes que se han trabajado en conjunto con los jefes de cuartel.

Por su parte la directora Serrano Jiménez, mencionó que se tuvo una inversión de más de 500 mil pesos, con los cuales ahora las familias que tenían complicaciones para que el agua llegara, pueden tener este beneficio, agregando que lo que hacía falta era este tipo de almacenamiento para poder suministrada de mejor manera.