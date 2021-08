Cuenta pública 2019 de Cuencamé continúa sin ser aprobada: David Ramos

CuENCAMÉ DGO. (OEM). –La cuenta pública de este municipio en la administración del año 2019, aún no ha sido aprobada y continua pendiente de comprobar donde o en que se pudieron gastar poco más de 13 millones de pesos, ahorita tengo entendido, están pendientes de comprobar más de ocho millones.

Así lo menciono el diputado local del distrito 14 David Ramos Zepeda, quien, al ser abordado por esta corresponsalía, señalo que la cuenta pública del ejercicio 2020, ya fue aprobada por la comisión de Hacienda en el Congreso, esto debido a que tiene observaciones muy mínimas que no rebasan el cinco por ciento, pero sin embargo recalcó que la cuenta 2019 fue rechazada en su momento y hasta ahora no se ha logrado solventar del todo.

Apunto que esta cuenta 2019 se dividió en dos partes, ocho meses que le correspondieron a la administración del ex alcalde Ismael Guerrero Moreno y cuatro meses de la administración de Luly Martínez, destacando que el descontrol de las finanzas de Ismael Guerrero, se dio a partir del mes de marzo del 2019, donde contrato deuda con proveedores con posibles desvíos que no se han podido comprobar, por ejemplo la compra de pasteles por casi 200 mil pesos, contratación de equipos de sonido por dos millones de pesos, el no pago de impuestos y muchas cosas más que no ha podido comprobar hasta este día, dijo.

Sabemos que al dividir o ver el tema de manera separada, la ahora alcaldesa Luly Martínez tiene perfectamente comprobados los recursos de los cuatro meses del 2019, y su cuenta del 2020 ha sido aprobada sin el menor problema por los buenos manejos de las finanzas públicas, mas no así los ocho meses del 2019 que presidio Ismael Guerrero, esa cuenta esta aun en un adeudo de más de ocho millones de pesos, que se presumen como posible desvío si no logra comprobar en que se gastaron de manera satisfactoria.

Para concluir la entrevista, David Ramos Zepeda, califico a la alcaldesa de Cuencamé, Luly Martínez, como una presidenta gestora, ya que después de recibir una administración pública en banca rota, destrozada en las finanzas, ha logrado gestionar obras muy importantes para su pueblo como lo es el caso de la unidad deportiva en la región de los llanos, obra millonaria y que demuestra el interés de la alcaldesa por atender esta región de Cuencamé en el tema de infraestructura deportiva.