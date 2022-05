De gran beneficio la vista de Marina Vitela a Guadalupe Victoria: Gerardo Villarreal

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- El tener la visita de la próxima gobernadora en nuestro municipio, Marina Vitela, fue de gran beneficio, ya que logramos consolidar varios proyectos que desarrollaremos en beneficio de las familias victorenses, así lo aseguró Gerardo Villarreal Solís, candidato a la Presidencia Municipal por la alianza "Juntos Hacemos historia".

Gerardo Villarreal reconoció en Marina Vitela a una mujer entrona, valiente, una mujer que conoce la problemática del estado y que sabe cómo darle solución, "el tener la plena confianza del mandatario federal le da la fortaleza para poder asegurar que Durango entrara en una nueva era, y por supuesto que Guadalupe Victoria despegara fuertemente con Marina y Gerardo Villarreal en la presidencia municipal", dijo.

Comentó que la visita de la candidata a gobernadora de Durango, donde se reunió con las mujeres llaneras, se hicieron compromisos muy claros, porque están en la misma ruta, en el mismo plan de gobierno, rescatar a Durango y al municipio de los manos gobiernos, el poder encabezar una gobierno humano, transparente y sensible, es nuestra prioridad, y los planes que tenemos los haremos en mancuerna con el gobierno estatal y federal, dijo Villarreal Solís.

No hay marcha atrás: en #GuadalupeVictoria tendremos Presidente y su nombre es @gerardo_vs. ¡Juntos por el #CambioVerdadero! #VotaXMorena #VotaXMarina #MarinaGobernadora pic.twitter.com/uxfZe9pLKV — Marina Vitela (@MarinaVitela_) May 25, 2022

Asimismo, apuntó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Presidencia Municipal, que la mancuerna ganadora para este 5 de junio, es Gera y Marina, porque ambos representan el cambio, y siguiendo los pasos ya trazados del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se gobernará para la gente y por la gente, dijo.

Finalmente invitó a la ciudadanía de Guadalupe Victoria a salir a ejercer su voto este 5 de junio, y votar por los partidos que integran la coalición "Juntos Hacemos Historia", los cuales garantizan un gobierno eficaz, seguro y transparente, donde no se roba, no se miente y no se traiciona, recalcó.