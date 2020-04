"Debemos detener curva de contagio de Covid-19": HMC

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Con las diferentes acciones que se han emprendido en el municipio lerdense, lo que se pretende, “Es detener la curva de esparcimiento del coronavirus, nosotros necesitamos detenerla cuando menos las próximas 2 semanas”, dijo el presidente municipal Homero Martínez Cabrera.

Luego de explicar cómo en 3 fases distintas de operatividad implementadas en coordinación con la Dirección de Salud Municipal a cargo de Cecilio Medina Elizondo, se pretende a toda costa disminuir o no permitir la expansión de la curva de contagio del Covid -19, “Ya es obligatorio traer cubrebocas, en su momento, si la gente no respeta los señalamiento (en los espacios públicos) son muy claros, si ponemos una cinta de precaución significa que está prohibida y esa es la dinámica que se debe de seguir, nosotros estaremos siendo muy puntuales en que se hará uso de la fuerza pública a quien el día de mañana no respete”.

Aún y cuando el presidente municipal reconoció que ya se ve menos población en las calles, “Llegamos a la plaza vimos que es mínimo lo que se ve, esa es una buena señal, igual en el río, en los parques ha bajado la afluencia, ese es uno de los retos que tenemos en la curva de esparcimiento del coronavirus, que nosotros necesitamos detenerla al menos las próximas dos semanas”.

Por otro lado, ante el incremento de la violencia intrafamiliar producto de la convivencia forzada en los núcleos familiares por la cuarentena impuesta, el Alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a vivir una sana armonía.

“Nosotros tenemos como autoridades que pedirle a los ciudadanos que necesitamos coadyuvar en esta emergencia, el hecho de estar encerrados en familia a veces provoca que haya enojo en las parejas (y de repente salga la mujer lastimada) y nosotros como autoridades atendemos la emergencia, pedirle que nos ayuden a los ciudadanos porque al final hay que atender las peticiones de los cuerpos policiacos”, concluyó.

