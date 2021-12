Denuncia exfuncionario uso ilegal de su nombre en Sistema de Aguas de Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- El exdirector del Sistema de Aguas (SIAC) de Canatlán, Durango, Fernando Galván Mireles denunció que el organismo descentralizado municipal utiliza su nombre y firma sin su autorización para hacer trámites ante dependencias como el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Explicó, mostrando un documento al respecto, que dejó de ser el titular del SIAC el mes de noviembre de 2019 y tras su salida se sigue usando su nombre y falsificando su firma en documentos oficiales para hacer trámites.

"Tienen tiempo haciéndolo, recibieron (SIAC) recursos federales como si yo lo solicitara", detalló el denunciante.

Asimismo señaló que él se enteró de la situación porque le hablaron del SAT "que llevara el documento con la firma original, que el que llevaron es solamente copia y yo me saque de onda que pues cual documento y me lo enviaron a mi teléfono celular y cuando lo vi les informe que ese documento no tiene mi firma, que se parece pero no es la firma; de ahí me puse a investigar y desde que salí en noviembre 2019 han estado utilizando mis dos firmas falsificando una y la electrónica que es un delito tanto en el SAT como la suplantación de mi identidad", explicó.

También destacó que “obvio el Sistema del Agua depende de la presidencia municipal; si bien es descentralizado, pero depende directamente de ahí ellos saben todo lo que están utilizando y beneficiándose con esta situación mientras yo siga siendo el presentante legal ante algunas dependencias en Durango y no es posible que ya salieron dos directores, entró el actual y no puedan hacer las cosas como son”.

Para concluir dijo que les han regresado recursos federales de una manera indebida, "ahí son dos delitos ante el SAT y lo de las firmas", dijo Galván Mireles.