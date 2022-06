Desconozco el motivo de la protesta de servidores de la nación: Karen Acosta

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- Desconozco el motivo de la protesta de mis compañeros servidores de la nación en San Juan del Río, he trabajado con empeño durante tres años en favor de la gente del municipio, asegura Karen Acosta Berumen, recién nombrada coordinadora del municipio.

Entrevistada luego de las acciones de protesta realizadas en el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) del municipio, menciona que tiene tres años trabajando como servidora de la nación, tiempo que ha buscado desempeñar su trabajo de la mejor manera posible, ya sea en oficina o en trabajo de campo y directamente con la gente de San Juan del Río.

“El día sábado por la tarde se me informó que pasaría a ser la Coordinadora del municipio y este lunes, como cada día de la semana, me presento al CADER que es donde tenemos un Centro Integrador de Bienestar. Inmediatamente observo las lonas qué hay afuera y un compañero me dice que no me van a dejar pasar; que los traicioné y no están de acuerdo en que sea la coordinadora, alguien más desde adentro de las instalaciones empieza a grabarme con su teléfono”, dijo.

Asimismo, dijo desconocer el motivo de su enojo, "como se lo comenté a ellos siempre he trabajado en pro de la gente de San Juan, estando al pie del cañón, haciendo lo que un servidor público debe hacer, servir a la gente.

Me negaron la entrada a las instalaciones, al igual que a los compañeros de SADER. Después de tres horas abren la puerta principal pero no la del Centro Integrador, por lo cual me quedo afuera nuevamente", detalló.

Después de un rato la abren y al yo ingresar a las instalaciones los demás se salen, sólo quedando otras dos mujeres dentro y un compañero cierra la puerta con seguro por fuera, privándonos totalmente de poder salir, acción con la cual obviamente no me siento segura, ya que eso fue a plena luz del día, no quiero pensar que llegaría a pasar estando solos, puntualiza.

"Mi postura siempre será la misma, el colaborar en conjunto con todos para poder sacar el trabajo adelante como siempre lo hemos hecho", concluyó.