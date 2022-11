VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). -El actual director del Instituto Duranguense para la Educación de los Adultos (IDEA), Israel Soto Peña, fue designado por el gobernador del Estado Esteban Villegas Villarreal, como el padrino de esta comunidad, será Israel el responsable de armar proyectos y acciones de gobierno en conjunto con el municipio.

En la reciente visita que hiciera el mandatario Estatal a esta municipalidad, informo a los presentes que había tomado la decisión de que el director Israel Soto Peña, fuera el padrino de Poanas, y será Israel, el responsable de analizar, verificar y en coordinación con la presidente municipal Irma Araceli Aispuro, hacer proyectos viables, construibles y que vengan a tomar el hilo desde la punta para dar resultados concretos a la comunidad en general, dijo el gobernador.

Designa Esteban Villegas como padrino a Israel Soto Peña en Poanas./ Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Poanas

No vamos a venir a Poanas, ni a ningún otro municipio, a hacer ocurrencias, no vamos andar dando topes nada mas para que la gente diga que si hicimos algo, “le estoy pidiendo a Israel que, como padrino, y junto con la alcaldesa Araceli Aispuro, verifiquen las necesidades básicas de las comunidades, las primordiales, y de preferencia que busquemos la raíz de cada problema, para así poder enfrentarlo desde la base, y no andar dando topes sin sentido, que lo que hagamos sea bien fundamentado y sirva para que en un futuro se tengan las bases firmes de cada proyecto o propósito”, recalco Villegas Villarreal.

La presidente municipal Araceli Aispuro, agradeció al gobernador la designación del director Israel Soto, este como padrino de Poanas, a quien le ofreció toda la colaboración necesaria para que juntos puedan construir los proyectos mas importantes en beneficio de las familias de este municipio, de la misma manera dijo la alcaldesa, todo el equipo de directores y colaboradores del ayuntamiento, esta en la mejor disposición de analizar juntos cada problemática en los ejidos y pueblos de Poanas.

También en buscar la raíz de los problemas básicos y trabajar, para traer las soluciones en coordinación con el gobierno del Estado y el gobierno federal, porque solo unidos podemos hacerlo, “la maestra Araceli Aispuro sola no puede, necesitamos de unir fuerzas los tres niveles de gobierno y la comunidad en general, si todos trabajamos unidos, lograremos sacar a Poanas y sus familias adelante”, recalco.