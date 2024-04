Gómez Palacio, Durango (OEM).- La presidenta municipal de Gómez Palacio, Durango, Leticia Herrera Ale, dio a conocer que estará planteando a sus homólogos que forman parte de la Zona Metropolitana de la Laguna, Torreón y Lerdo, la posibilidad de sacar del periférico (Bulevar Ejército Mexicano) a los camiones de carga pesada con el objetivo de aligerar el flujo vial y evitar sigan ocurriendo accidentes.

La edil dijo que es importante que se comience a socializar esta posibilidad ya que dicha arteria de comunicación prácticamente ya se convirtió en un bulevar, lo cual incide de manera directa en el riesgo latente de accidentes y embotellamientos viales severos durante las horas pico.

Aclaró Herrera Ale que solo podrán circular estos vehículos o camiones aquellas unidades que vayan a descargar mercancía o su destino de carga sea algún punto del Parque Industrial Lagunero de Gómez Palacio.

“A partir de ya, estamos socializando que hay la posibilidad de que en unos meses más los camiones de carga pesada ya no podrán circular por el periférico, hay que socializarlo bien, porque ya no se puede, tenemos el segundo periférico, ahorita estamos haciendo reuniones con ellos, decirles que ya no podemos seguir haciendo de que circulen, el periférico ya no es periférico, tanto Torreón pasando para Lerdo si hay forma de que salgan esos tráiler y no pasen por el periférico, porque hemos tenido accidentes, congestionamiento muy fuerte de tráfico ya en las horas pico”, enfatizó.

Dialogarán entre municipios sacar camiones de carga pesada del Periférico / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Eduardo Rangel Arámbula, director de Tránsito y Vialidad, compartió que en breve se estará tenido una reunión con el resto de los directores de dichas áreas de los tres municipios para encontrar la mejor alternativa ante esta propuesta de la edil.

“Vamos a tener que poner señalamientos desde el segundo periférico para desviarlos desde allá, porque los que vienen para este rumbo se les va estar dejando pasar solo los que pasen a dejar carga y el resto se desviarán para el segundo periférico”, apuntó.