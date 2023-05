Diputado local llevará tema de la presa de jales al congreso de Durango

CALIXTO CONTRERAS Gpe. Victoria Dgo. (OEM). -El diputado local por el distrito 14 Carmen Fernández Padilla, señaló que será el próximo martes cuando en la sesión del congreso del Estado, subirá el tema de la problemática que está viviendo la ciudadanía de la comunidad de Pánuco de Coronado, reiterando que los mismos pobladores lo han buscado para pedir su intervención en este grave problema de salud.

Te recomendamos: Niega comunidad de Panuco de Coronado la construcción de la Presa de Jales

Reconoció que ya los ha acompañado a algunas reuniones donde han estado la secretaria general de gobierno Estatal y la federal, dependencias involucradas en el tema, pero sí reconoció, que este es un problema que puede pasar a mayores si no se interviene pronto, si no se busca una solución que sea de beneficio para todos, esto puede irse mucho mas lejos, pues deben de entender que se están enfrentando familias, contra familias.

Recordó que Pánuco de Coronado no pertenece a su distrito, pero dijo, "como tenemos muchos amigos y conocidos, el primero que acudió a buscarme para pedir que les ayudáramos, fue el ingeniero Salvador Aguilar, y luego nos llamaron y nos buscaron otras personas más de esa localidad, mostrando por qué ellos se niegan a que exista una presa de jales en ese lugar, no están en contra de la empresa, no están en contra de la fuente de empleo, solo buscan cuidar su salud".

Señaló que a las reuniones donde han acudido, les han llevado muestras del agua, misma que a simple vista se ve contaminada, videos y fotografías de como se contamina el aire con el polvo de la presa de jales vieja, misma que esta al otro lado del cerro, la presa de jales nueva que ya están usando, esta a escasos metros de su localidad, señalando que esto significa un grave peligro para la salud de las familias de esta comunidad.

Dijo el diputado que las autoridades o las dependencias que intervienen directamente en este problema, deberán de hacer los estudios necesarios del agua y el medio ambiente, si esto no es dañino a la ciudadanía, que lo demuestren y expliquen, pero si los resultados son contrarios y si esta en riesgo la salud de la ciudadanía, hay que decirle no a la presa de Jales, pero todo deberá de ser bajo la ley, el orden y el respeto mutuo, y evitar la confrontación de familias.

Municipios Protestan mineros por falta de pago en San Juan del Río

Reconoció que en la misma ciudadanía de Pánuco de Coronado, existe un fuerte temor que esto se pueda salir de control y pueda llegar a la violencia entre los mismos pobladores, ya que hay personas manifestándose por la presa de Jales, pero hay hijos de estas personas trabajando en la mina que exigen mantener su fuente de empleo, “ya hubo un conato de violencia y eso es muy preocupante, porque se están enfrentado familias con familias”, detallo.

Finalizó el diputado Carmen Fernández Padilla, recordando que este tema lo subirá al congreso el próximo martes 16 de mayo, y de manera muy respetuosa les solicitara a los gobiernos federal y estatal, se atienda de manera inmediata este problema, así mismo a sus compañeros diputados pedirles estar atentos ante esta problemática que puede ser de salud publica por la posible contaminación de los mantos friáticos, el aire por el polvo de la mina, y sobre todo la alta posibilidad de más conatos de violencia entre las mimas familias.