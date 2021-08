Multan y clausuran 10 quintas en Gómez Palacio por no acatar medidas de seguridad

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- En lo que va de la actual administración municipal de Gómez Palacio, Durango, se han multado y clausurado 10 quintas por no acatar protocolos sanitarios o no acatar medidas de Protección Civil, a las cuales se les aplicó una multa de 60 UMA’s (cada Unidad de Medida y Actualización equivale a 89.62 pesos).

Lo anterior lo informó el Director de Protección Civil, José Miguel Martínez Mejía , expuso que en este municipio se tienen 55 quintas, las cuales cuentan con licencia de funcionamiento, por lo regular algunas funcionan a partir de las 16:00 horas, pero la mayoría operan de las 21:00 horas hasta las 02:00 horas y son las que se revisan.

José Miguel Martínez Mejía, director de Protección Civil de Gómez Palacio/ Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

El funcionario municipal dio a conocer que las quintas sancionadas fueron por no acatar protocolos sanitarios, por presentarse accidentes, infringir horarios y exceder aforos, motivo por el cual no se respetaba la sana distancia y en algunos casos los asistentes no portaban su cubrebocas.

Respecto al reglamento de Protección Civil, se detectaron algunas irregularidades tal como rutas de evacuación, falta de extintores o que no funcionaban adecuadamente, además de no contar con las señaléticas suficientes.

Dio a conocer que una quinta debe contar con su dictamen de uso de suelo, licencias de funcionamiento y dictamen de protección civil, ya que no contar con ello no de les permite su funcionamiento.