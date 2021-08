AMLO condiciona continuidad del proyecto "Agua Saludable para la Laguna"

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Desgraciadamente el poder judicial está podrido, aunque hay honrosas excepciones para no generalizar, pero jueces, magistrados, ministros están al servicio de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ¡ultraconservadora!”, señaló contundente el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, al decir que si no retiran los amparos no se realizará el proyecto de "Agua Saludable para la Laguna".

En su visita el pasado domingo a este municipio lagunero para abordar el tema del proyecto de "Agua Saludable para la Laguna" del cual enfrenta amparos, dijo, “Si ya empezaron los amparos, no vamos a poder terminar la obra, si no los quitan no se hará, de ahí la importancia para convencerlos para que retiren los amparos a través del diálogo”.





Municipios Ratifica Marina Vitela apoyo a proyecto Agua Saludable Preguntó, “¿Ustedes creen que voy a confiar en el poder judicial?, no me estoy chupando el dedo, desgraciadamente el poder judicial está podrido, jueces, magistrados, ministros están al servicio de los grupos de intereses creados, si tuviésemos un poder judicial confiable, yo diría, “no hay problema, vamos a litigio, vamos a demostrar que no hay afectaciones, pero no nos metemos en eso, nos entrampamos, ya que nos presentan una denuncia y luego otra y otra y otra y se nos va el tiempo y es una tácticas dilatorias y no se hace la obra”.

Agregó que ya hay hasta licitaciones en este caso, entonces les pido que nos ayuden y que decidamos entre todos, es más honesto decir, “no se va a poder” y utilizamos los recursos para otras necesidades y no meternos en algo que nos vaya a afectar, no caer en una trampa, porque hay gente que está dedicada a la “politiquería” y en todo esto hay mucha hipocresía también de quienes dicen, “si apoyamos, como no”, pero, al mismo tiempo están “sonsacando” o “cuchiliando“ a que haya oposición o que se pongan trabas, o que se promuevan amparos, un doble discurso, una doble moral.

Con base a lo anterior, el presidente de México agrego, “entonces, ya no estamos para eso, lo que pido es que podamos a llegar a un acuerdo entre todos lo que vamos a ayudar, convencer a quienes han presentado ese amparo para que los retire, porque si no lo hace, no se va a hacer la obra del proyecto Agua Saludable para la Laguna”, concluyó López Obrador.