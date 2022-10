Prevén campesinos de los llanos pérdida económica en la próxima cosecha de frijol

REGIÓN DE LOS LLANOS Dgo. (OEM). -En un recorrido realizado por las zonas con mayor producción agrícola, los campesinos se manifestaron ante la posible cosecha de esta leguminosa, destacando que "no son nada alentadores", la gran mayoría pronostica una terrible pérdida económica ante la poca producción de frijol, y si el precio es bajo, la pérdida será mucho mayor para los campesinos.

Te recomendamos: AMLO rechaza importación de maíz transgénico para consumo humano

Como pocas veces, o tal vez nunca lo habían vivido, las siembras de frijol se vivieron en dos etapas diferentes, y cada una ha estado enfrentado situaciones climatológicas muy complicadas, poniendo como ejemplo que en las primeras aguas hubo quien sembró en tiempo y forma, en esta región cuando mucho llego a un 30 por ciento de la superficie, pero el resto espero hasta mas de un mes para poder sembrar, y el clina no les ha ayudado mucho, lo que hace ver que será un año muy complicado y de muy bajo rendimiento.

Algunas de las personas entrevistadas, han señalando que en promedio el rendimiento de frijol puede andar en los 200 o 300 kilos por hectárea, lo que hace una producción muy baja que no da ni para recuperar los gastos invertidos, y si ha esto le suman que se habla de posibles 16.50 o 17 pesos kilo de frijol, mucho menos será posible recuperar la inversión, algo que pone en graves problemas a la gente del campo, tanto en la región de los llanos como en el resto de la entidad.

Local Entregan semilla de avena a productores de Durango

El director de Desarrollo rural municipal de Guadalupe Victoria, Manuel Fernández Padilla, considero que ya se puede ir pronosticando un año muy malo en la cosecha, ya que se han hecho recorridos por las parcelas y han encontrado matas muy bonitas, frondosas, pero por la falta de agua a tiempo no tienen vainas, no tienen granos, lo que hace ya una parcela perdida, y las que se sembraron a tiempo, en las primeras aguas, cuando estaban en pleno desarrollo ya no llovió, y se quedaron vacías también, dijo.

El presidente del sistema producto frijol en el Estado, Rene Urenda, también considero que ya se tiene en puerta un año malo de cosecha de frijol, varia por la región de cada municipio, por el tipo de tierra y la humedad que pudiera haber tenido, pero en su gran mayoría la cosecha será mala, no habrá la producción esperada, como tampoco se pudieron sembrar las mismas 200 mil hectáreas de cada año, hoy por el clima fue un año muy difícil y no se augura un año bueno para los campesinos de Durango.