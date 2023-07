REGIÓN DE LOS LLANOS Dgo. (OEM).- Productores de frijol de esta región tacharon de injusto que los reciban los beneficios con el fertilizante que entrega el Gobierno Federal, mismo que es vendido a muy bajo costo a los coyotes, y quien verdaderamente produce no tiene derecho a esos apoyos.

Así lo señalaron al enterarse de "como a la vuelta de la esquina les están entregando el fertilizante, salen y lo venden a precios muy bajos, beneficiando con esto a los de siempre, a los acaparadores, a los que revenden, a los coyotes, y a los verdaderos productores de granos, a los que invierten y arriesgan su patrimonio con la esperanza de una buena cosecha, no tienen derecho a esos beneficios, siendo esto muy injusto de parte del gobierno federal", recalcaron.

Denuncian a pseudo campesinos por vender fertilizante otorgado por la federación / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Productores de la región sur de Cuencamé, Guadalupe Victoria, Peñón Blanco y Poanas indicaron que personas que ya no trabajan las tierras, las rentan e incluso algunos ya hasta las vendieron, pero aún aparecen en los padrones y son quienes reciben este fertilizante, como en su momento los apoyos de las semillas, "y los que sí le arriesgan y trabajan no tiene derecho a nada de los apoyos".

También destacaron que en las entregas que se realizaron en la región fueron testigos de cómo esas personas que recibieron el fertilizante caminaban cuando mucho cien metros y ahí lo vendían, un fertilizante que alcanza un precio en el mercado entre 7 y 8 mil pesos, "los cambian por 2 o 3 mil pesos, quitándole la oportunidad de poder ayudar a quien verdaderamente trabaja la tierra, a quienes efectivamente no trabajan cinco hectáreas, porque no es costeable, pero si se trabajan 50 ó cien hectáreas por un verdadero productor, generan empleo, circulante económico y se arriesgan, pero a ellos no se les ayuda en nada".

Imagen ilustrativa | En Durango pseudo campesinos venden fertilizante otorgado por la federación / Foto: archivo | El Sol de Irapuato

Finalmente indicaron que "cuando se dijo de parte del Gobierno Federal que se combatiría la corrupción y las malas costumbres que han afectado al campo de México, pensamos que se iban a erradicar estas cosas y se apoyaría a los verdaderos productores, siendo todo lo contrario, ayudan a quien no produce, a quien ya no trabaja la tierra y a quien si arriesga año con año, a quien contribuye a la economía de sus municipios, se le aprieta más el lazo en el pescuezo", puntualizaron.