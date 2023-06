¡Buenas noticias! Precio de la tortilla podría mantenerse el resto del año

Es posible que se mantenga el precio de la tortilla en lo que resta del año, debido a la sobre oferta de maíz que se vive en entidades como Sinaloa, afirmó Antonio de la Torre, presidente de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla.

Comentó qué hay una sobre oferta de maíz, problemática que tienen los productores en Sinaloa, de forma que en algunas zonas como Los Mochis, se está ofertando hasta en cinco mil pesos la tonelada de maíz.

Antonio de la Torre, recordó que algunos meses atrás, la tonelada estaba hasta en 10 mil pesos, por lo que la situación actual va a contribuir a mantener el precio actual de la tortilla.

Los industriales formales no consumen maíz transgénico, a nivel nacional muchos se surten del maíz en Sinaloa/ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Dijo que los únicos que estarían en posibilidad de bajar el precio de la tortilla, serían los informales, toda vez que ellos no pagan ni impuestos ni Seguro Social.





El promedio de precio por kilo de tortillas es de 22 pesos, el precio más alto es de 24 pesos, y los más económicos hasta en 14 ó 15 pesos en algunos establecimientos.

Mencionó que los industriales formales no consumen maíz transgénico, a nivel nacional muchos se surten del maíz en Sinaloa, quienes podrían estar utilizando ese tipo de maíz son grandes empresas que acaparan el maíz, y algunas industrias harineras que estarían en posibilidad de comprar fuera del país, y ahí no se sabe si finalmente el que utilizan es transgénico o no.

El presidente de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, dijo que no habrá problemas de escasez en el resto del año, por el contrario hay cuatro millones de toneladas de maíz en Sinaloa que no se han podido colocar, por lo que incluso se podrían tener problemas para guardarlo, pues aún cuando el gobierno federal va a adquirir dos millones de toneladas, quedan todavía cuatro.