En Guadalupe Victoria pagamos una obra de calidad y solo eso recibiremos: David Ramos

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Al realizar un recorrido en la reconstrucción de los tres nuevos bulevares de la cabecera municipal, el alcalde David Ramos Zepeda puntualizó que se pagó una obra de calidad y no se recibirá dicha obra a menos que no tenga la calidad que se exige y se pagó.

En entrevista par El Sol de Durango indicó que la obra que se realizó tiene la calidad por la que se pagó, sin embargo destacó que una vez que la Contraloría Municipal la revisó encontraron varios detalles por lo que le solicitaron a la empresa que los corrigiera, mismos que ya se estén corrigiendo y no costarán un peso más al erario público, indicó.

Por otra parte, David Ramos se pronunció respecto al borrado de los cajones de estacionamiento, aclaró que una vez que se entregaron estos también presentaron algunos detalles que no eran correctos con la vialidad, por ello se solicitó corregirlos, "en el área del paso peatonal también se hicieron unos cambios porque no coincidían con las entradas al mercado municipal, y no precisamente porque estuvieran mal trazadas, sino porque se encuentran algunos puestos en esos lugares que tienen muchos años, son parte de la historia de Guadalupe Victoria, no pudiéramos moverlos de ahí", destacó el alcalde.

Asimismo reconoció que se trabaja en un campaña de concientización con los automovilistas, ya que es muy común que se estacionen en los espacios exclusivos de personas discapacitadas, "si no desocupan los lugares se les retira la placa y reciben una multa de aproximadamente 600 pesos".

Finalmente Ramos invitó a la ciudadanía a colaborar con la autoridad municipal para juntos mejorar Guadalupe Victoria, "muchas veces nos han dicho que alcaldes entran y salen y no hacen nada por cambiar nuestra ciudad, hoy que los estamos haciendo necesitamos del apoyo de toda la población, nuestro municipio o ciudad, no va a cambiar solo con las obras y la buena voluntad de la autoridad, se necesita del cambio mental y apoyo de toda la ciudadanía", puntualizó.