En Lerdo sí hay agua: Homero Martínez C.

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- “Ya ven que en las últimas dos sesiones de Cabildo, el tema del agua es tema de la mesa, ya está funcionando el rebombeo del fraccionamiento de Los Reyes, en Castilagua ya hay agua, en Las Huertas, en la Simón Zamora, Lucio Cabañas, todo aquel sector ya tiene agua potable”, informó el presidente municipal Homero Martínez a los regidores en la sesión ordinaria de Cabildo.

Luego de reafirmar que la Villa de Nazareno y todo el norponiente de la ciudad ya cuenta con el vital líquido, dijo que es necesario un rebombeo en Villa de Guadalupe que beneficie a La Carpa y la Rinconada.

El presidente municipal informó a los regidores del Ayuntamiento sobre las obras que se han llevado a cabo en el municipio, específicamente las dos que se entregaron el pasado fin de semana y que vienen a solucionar el desabasto histórico del vital líquido en la Villa de Nazareno y el norponiente de la ciudad.

En el Valle de Nazareno también se pusieron a funcionar tres pozos, dos en Nazareno y uno en La Campana, “Se supone ya no deben tener desabasto, el último pozo que arreglamos tiene abastecimiento a La Campana y a Nazareno 3 y a Nazareno propiamente, durante esta semana se abastecerá directamente a la Villa de Nazareno, para permitir que se regularizara el suministro”.

Homero Martínez dijo se está valorando, el realizar un rebombeo enfrente de la Villa de Guadalupe, debido a que la parte alta de La Ampliación La Carpa y de La Rinconada no está llegando el líquido.

“Si no llega agua con el pozo, es porque no tiene la suficiente presión, necesitamos hacer un rebombeo, esa es otra inversión que no está en el propuesto de obra, pero si ustedes la consideran y a mi propio criterio es una obra urgente que necesitamos a hacer y aterrizar para que la gente tenga agua en ese sector”, concluyó