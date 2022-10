En riesgo más del 60% de las tierras por frentes fríos en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA, Dgo. (OEM). -Aún están en alto riesgo de perderse por lo menos un 60 por ciento de las tierras laborables que están verdes en el campo, los maíces principalmente, ya que apenas inicio el corte del silo, y si llega el frio, este se puede perder y causar otro fuerte golpe a los campesinos de Durango y la región llanera.

Lo anterior lo mencionó en entrevista para El Sol de Durango, el director de Desarrollo Rural Municipal Manuel Fernández Padilla, quien reconoció que la madrugada y mañana de este 24 de octubre, ya se dejaron sentir los primeros fríos fuertes, aun no hubo una helada, pero si esto continua, una helada en este momento es muy dañina, muchos productos aún están verdes, no han terminado de llenar y aun no seria su tiempo para secar, y una helada es lo que haría, lo secaría, y en el caso del maíz para silo, seria gravísimo, porque apenas inicio el corte para la venta, si se hela, se pierde todo.

Comentó Manuel Fernández, que también hay varios forrajes que aún no están en tiempo, esto porque se sembraron en los últimos días del mes de agosto, cuando ya se sabe que es de altísimo riesgo la siembra, pero fue hasta entonces que llego el agua, lo mismo hay algunos frijolares que se sembraron en los últimos días, consientes que puede llegar una helada tempranera que acabe con todo, y en este momento el frio de la noche de este 24, ya prendió las alarmas de los campesinos.

Detalló al finalizar, que los campesinos están buscando alternativas para evitar que el frio les afecte su cosecha, ahorita los de mas alto riesgo son los maíces de silo, porque apenas empezó el corte, y esta en un precio correcto, pero si llega la helada se acaba todo, ya no se compra porque el frio seca la hoja y ya no tiene el jugo que se ocupa, de ahí que solo les queda pedirle al creador les dé la oportunidad de recoger la cosecha.