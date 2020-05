En Santa María del Oro sigue faltando cultura de prevención

SANTA MARÍA DEL ORO, DGO.(OEM).- En Santa María del Oro sigue haciendo falta la cultura de la prevención en gran parte de la sociedad, en esta contingencia de salud que se vive en el país, el Estado y el Municipio.

Así lo señala el Maestro Samuel Villa Martínez, catedrático de la Escuela Normal " Carlos A. Carrillo" ubicada en esta cabecera municipal.

Es verdad que la cultura de guardarse la cuarentena todavía no se generaliza, todavía no se toma Real conciencia de lo que el riesgo del coronavirus representa para todos.

No hay cultura del uso del tapabocas; un alto porcentaje de la gente no lo utiliza y otro porcentaje lo utiliza mal al no cubrirse la nariz y la boca o se pone de vez en cuando, solamente.

Destacó que las autoridades hacen lo imposible por hacer entender la gravedad de la pandemia y se tienen horario hasta las diez de la noche para andar en la calle y de ahí en adelante se le reprime o invita a quien anda afuera para que se vaya a su casa.

" Hay jovenes que realizan sus fiestas o reuniones sin importar la posible epidemia o contagio y eso obstaculiza el buen desarrollo de las recomemdaciones que hacen por parte de presidencia".

En la cabecera municipal de Santa María del Oro ya se tiene un caso por contagio de coronavirus que hace suponer el cuidado que se debe tener por parte de la población, pero ni aún sabiendo de este caso la gente se resguarda en sus casa y sigue saliendo a la calle de manera normal en un porcentaje, agregó.

Hay familias que si hacen caso de las recomendaciones de las autoridades de no salir de casa y solo se sale a comprar lo indispensable para vivir estos días de cuarentena, terminó diciendo el profesionista.