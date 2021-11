Entre buenas intenciones y malas prácticas ha sido gobierno de AMLO: CTM

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Al cumplirse 3 años del actual gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador, hay buenas intenciones, pero también hay malas prácticas, pero una buena intención es el aumento que se ha tenido en los salarios mínimos y esto se da sin que impacte en la inflación ni en fugas de empresas como se pronosticaba.

Así lo declaró Fernando Salgado Delgado, secretario General Adjunto del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), durante su visita a esta ciudad lagunera para presidir la capacitación al sector obrero, a fin de que se puedan legitimar los contratos colectivos.

Al ser entrevistado sobre su opinión del gobierno federal que va a la mitad del sexenio y que hoy hace 3 años atrás Andrés Manuel López Obrador tomó las riendas del país.

"Hay como en todos los gobiernos cosas que no terminan de aterrizar y creo que la presidencia nacional va mucho más allá de los partidos políticos, ya que como gran responsabilidad frente el país, se requiere de la inclusión de todos”.

Con base a lo anterior, dijo, “nosotros insistimos al gobierno mucho en el diálogo, la apertura, llevar un proceso democrático de negociación y lo hemos conseguido en algunos temas, por ejemplo en la reformas que hubo al Infonavit, así como los que hubo al sistema de pensiones donde se tuvo un incremento en la cotización del 6.5 al 15%”.

Pero también otros logros como lo es la disminución en las semanas para tener el derecho a pensionarse, que era de 1250 semanas cotizadas y bajó a 750, sin embargo, estas aumentarán progresivamente hasta llegar a las 1000 semanas de cotización, cosa que para el trabajador son buenas noticias.

Sin embargo, hay otros aspectos que no nos gustaron, porque no todo tiene que gustar en el caso de gobierno, de ahí que esperamos un buen cierre de gobierno federal, ya que le restan 34 meses y esperamos que cierre bien y con fuerza.

Revocación de mandadato innecesaria

Al cuestionarle sobre la revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo año, el secretario General adjunto de la CTM dijo, “la consulta de revocación de mandato es innecesaria, toda vez que por el proceso transparente y democrático que se llevó a cabo en el 2018 donde elegimos a un para 6 años”.

“No veo a sectores de la población que pudiera llevar a una situación de esa naturaleza, de tal manera que hoy es responsabilidad de todos, encabezados por este gobierno federal y por los gobiernos estatales, frente a los retos que tenemos, trabajar en unidad”.

Comentó que actualmente estamos atravesando por una pandemia, con cerca de medio millón de muertos, pero en el recuento del año pasado se registran alrededor de 1 millón de muertos en el país entre pandemia, crimen organizado, cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otros, lo cual es inusual, así también, hemos perdimos varios millones de empleos, además no estábamos incorporando a los jóvenes al ámbito laboral como debe de ser.

En marzo del 2022, la ciudadanía podrá elegir que el presidente López Obrador siga o no su gestión | Foto: Especial

Entonces, los retos que se le presentan al país son como para tener un debate nacional, donde todos hagamos compromisos, más allá de nuestras diferencias políticas, porque la responsabilidad es el país.

“Hoy hay problemas de niños con cáncer sin medicamentos, también en las empresas que tienen más restricciones para poder abrir y generar más espacios productivos que beneficien a los mexicanos”.

Debemos insertarnos en el T-MEC como un mercado con capacidad

Con base a lo anterior, dijo, “¿cómo nos vamos a significar en insertarnos en el bloque del T-MEC (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)? No como los maquiladores y prestadores de bienes y servicios de los gringos y canadienses, sino como un mercado con capacidad de tener satisfactores para su población".

Puso como un gran ejemplo a la industria automotriz, dijo, “en este rubro exportamos más del 70 % de los vehículos y no es porque tengamos, además de la gran calidad, sino porque no hay capacidad económica del mexicano para consumirlo”.

"No tenemos una gran calidad en el mercado interno, esto es, que nuestra gente no puede comprar los coches que está produciendo, de ahí que si nosotros nos insertamos al mercado, vamos a fortalecer el bloque regional del Norte, pero además hay otras amenazas, China, Rusia y otros bloques económicos, aun así no le vamos a dar una mejor calidad de vida a la gente, es por ello que debemos fortalecer la presencia de México en el T-MEC, pero no nada más como el que exporta coches bien hechos, sino como el trabajador que puede comprar lo bien hecho aquí en nuestro país”.

“Yo creo que este gobierno ha tenido el respeto institucional y en el caso de la CTM así lo hemos hecho porque no es hacer grilla, si no velar por que nuestros trabajadores tengan mejores capacidades y calidad de vida, entonces si nosotros vemos que hay más opciones para el crédito de vivienda, si vemos que hay mejor cotización para la pensión, si vemos que se hizo un esfuerzo y se acordó en forma tripartita el aumento al salario mínimo, pues esos son buenos signos”.

Aunque dejó en claro que obviamente hace falta mucho por hacer, pero tenemos mucho temor de que haya una crisis económica con la inflación en los Estados Unidos, con una manifestación de inflación en México, con el deslizamiento del peso, con la restricción de los insumos, hoy está parada una parte de la industria automotriz por los famosos chips que no se están distribuyendo adecuadamente.

También hay otras variantes como el entorno mundial, de salud, económico que nos ponen grandes amenazas que nos deben obligar a sentarnos a la mesa para negociar en igualdad de circunstancias para que el gobierno federal salga fortalecido y no es tomar partido político, sino pensar que México y Andrés Manuel López Obrador salga fortalecido de esta crisis, que el gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres salga fortalecido.

Para concluir, Fernando Salgado afirmó en forma tajante, “Estamos en un momento de olvidarse de la mezquindad política y de pensar en el calendario electoral, pues debemos trabajar donde haya inclusión de todos y tener mejores logros, pues como lo dije al principio, hay claro-oscuros en estos 3 años de gobierno, hay buenas intensiones pero también malas prácticas.