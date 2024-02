Entrega Lety Herrera prótesis mamarias en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Por instrucciones de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, se llevó a cabo la entrega de prótesis mamarias a mujeres sobrevivientes de cáncer, mismas que fueron elaboradas en el taller que se imparte en el Centro Comunitario La Esperanza del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La directora del DIF, Brenda Calderón Carrete, informó que el objetivo de la presidenta municipal, es hacer entrega de manera gratuita de estas prótesis mamarias artesanales, para que las mujeres que han padecido esta enfermedad logren tener un estímulo.

La señora Rosalba Jiménez, fue la primera en probarse el brasier, al que se ajustó su prótesis elaborada a su medida y dijo sentirse feliz. Porque no se mueve, no se va de lado, no pesa. “Me eleva la autoestima y me da mucha seguridad; gracias a la señora Lety Herrera, por pensar en nosotras, es el mejor regalo que me han hecho”.





Por su parte, la señora Beatriz Pámanes dijo sentirse segura y confiada con su nueva prótesis, por lo que agradeció a la alcaldesa este obsequio, ya que después de 35 años, como sobreviviente de cáncer, nunca había tenido una.

Brenda Calderón invitó a las integrantes de la Asociación “Fuerza Rosa Laguna” (la mayoría sobrevivientes de cáncer de mama que acudieron a esta entrega) a que conocieron este proyecto que fue pensando por y para quien más lo necesite, y en donde ellas podrán ser beneficiadas al aprender a realizar sus propias prótesis o la de alguien más.

La oncóloga fundadora de dicha asociación civil, Susana Medrano calificó como muy bueno el proyecto que promueve la alcaldesa Leticia Herrera Ale, ya que a diferencia de las prótesis mamarias de silicón, las artesanales no se agrietan y frente a los cambios de clima, no se calientan y no se enfrían, además de que su costo no es para nada elevado.