Gómez Palacio, Durango (OEM).- Con el objetivo de que el uso del condón deje de ser un tema con prejuicios y tabúes, personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de La Laguna de Durango en Gómez Palacio, realizó la entrega de 3 mil preservativos y 400 frascos de ácido fólico, todo ello en el marco del Día Internacional del Condón que se conmemora este martes 13 de febrero.

Marcela Álvarez, encargada del área de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, dio a conocer todos los detalles sobre la campaña de concientización, a la fecha se han instalado 15 máquinas dispensadoras de condones en la Región Lagunera, y se tiene la meta de colocar 35 máquinas más, sobre todo, en espacios públicos donde haya más afluencia de personas.

“La importancia del uso del condón además de que nos ayuda a no tener embarazos nos ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual, es muy importante, que los usuarios, usuarias, pacientes que necesiten planificar para no tener bebés, también esto es determinante para contar con una protección porque no nada más vamos a prevenir el embarazo sino protegernos de enfermedades de transmisión sexual”, añadió.

Entregan más de 3 mil preservativos en Mercado de Abastos de Gómez Palacio./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Aunque citó que o se tiene una estadística real de los casos de embarazos en adolescentes durante el cierre del año 2023, Durango ocupa el tercer lugar en casos de menores de edad que por alguna situación ya experimentaron el ser padres de temprana edad.

En este mismo tenor, en el Congreso del Estado de Durango se ha legislado sobre este tema para reformar las leyes estatales sobre cómo prevenir y erradicar este tipo de situaciones de salud pública. Solo en el año 2018 se atendieron más de 6 mil casos de embarazos entre esas edades, de los cuales 500 fueron de menores de 14 años.

La funcionaria destacó la importancia que le han dado las autoridades locales y municipales para esta problemática, por ejemplo, se han llevado pláticas de concientización a por lo menos más de 30 planteles educativos de la Región Lagunera de Durango.

Buscan que el uso del condón deje de ser un tema con prejuicios y tabúes./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Hemos abordado entre todos alrededor de unas 35 escuelas en lo que va de este mes de febrero, la meta que se tiene de preservativos para repartir traemos 3 mil condones, sin embargo, en las escuelas siempre vamos a distribuir, es muy importante que se tenga esta información que tienen este derecho”, añadió.

Enfatizó que pese a que ya hay cada vez más información, la cultura de la apertura siguen con diversos contrastes ya que, hay una baja participación y por ende se refleja en los casos de embarazos en adolescentes.

“Hay gente que lo desconoce que en los hospitales tenemos todos estos servicios gratuitos”, recalcó.