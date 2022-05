"Es tiempo del cambio", aseguran Paty Flores y Cecy Vences

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo.(OEM).- "Es tiempo de un cambio verdadero, es tiempo de terminar obras que se piden desde hace muchos años, como el Hospital General y la ampliación de la carretera federal 23 o Francisco Zarco", destacaron Paty Flores y Cecy Vences, candidatas de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Durango y a la Presidencia Municipal de Santiago Papasquiaro, respectivamente.

En conferencia de prensa realizada la mañana del jueves en Santiago Papasquiaro, las abanderadas del partido naranja coincidieron en afirmar que este 2022 es el tiempo del cambio.

Acompañadas de Carlos León, delegado nacional del MC, las abanderadas tocaron diversos puntos de su agenda política, al igual que el propio enviado nacional, quien dijo que a Durango no le ha hecho justicia la revolución y quienes gobiernan siguen siendo la oferta política que no ofrece nada.

Destacó que la marca del Partido Revolucionario Institucional (PRI) apesta y las alianzas son perversas, al referirse a quién está detrás de los proyectos de Marina Vitela y Esteban Villegas Villarreal es la misma persona, respondiendo para dar el nombre de Jorge Herrera Caldera, mencionando además el alto porcentaje de migración que tiene el estado de Durango, ironizando que la ciudad más grande con duranguenses es Chicago.

Por su parte, Flores Elizondo se refirió a proyectos que se han quedado en el olvido, como la terminación del Hospital General y la ampliación de la carretera Santiago Papasquiaro-Canatlán, así como la mala gestión en el tema del agua.

Se refirió a que Marina Vitela no es de Morena sino del PRI; respecto a si Patricia sigue siendo del Partido Acción Nacional (PAN) la candidata respondió que no. “Nosotras no nos salimos del PAN, (haciendo alusión a la candidata a regidora Alma Carrera Silva, ahí presente), sino que el PAN se salió de nosotras”, dijo.

Cecy Vences, por su parte, destacó su petición al voto ciudadano, haciendo ver que son personas con muchos sueños y buscan mejorar la situación difícil de muchas familias.

En la misma ceremonia, el delegado nacional entregó el nombramiento de dirigente, presidente o coordina municipal de Movimiento Ciudadano a Alma Carrera Silva, quien además es candidata a la primera posición de regidora.