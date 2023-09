Esterilizan a más de mil 500 perritos en 10 meses en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Desde el mes de noviembre del 2022, la administración municipal a cargo de David Ramos Zepeda, puso en funcionamiento la “Veterinaria Municipal”, esta con el objetivo de poder disminuir la cantidad de perros callejeros, y que los que tengan dueño se hagan responsables de sus mascotas, y desde entonces a la fecha se tienen contabilizados poco más de mil 500 cachorros esterilizados.

Te recomendamos: Solo dos municipios le han apostado a la veterinaria municipal en Durango

Entrevistados los encargados de este departamento como el médico veterinario Cristian García, así como su auxiliar Maribel Cervantes, detallaron que la intención del alcalde es de poder disminuir la cantidad de perros callejeros, y una de las medidas es la esterilización de perritos sin dueño en las calles, así como de esos que tienen dueño y quieren ser responsables y evitar la proliferación de perros en la vía pública, también pueden acercarse a la veterinaria municipal y llevar su mascota a esterilizar por un costo mínimo de 350 pesos.

Esterilizan más mil 500 perritos en 10 meses en Guadalupe Victoria./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Cuestionados cuanto es el costo de la esterilización con un veterinario particular, señalaron que lo mas barato, una mascota de la raza chihuahua, puede costar más de 600 pesos, ya un animal de tamaño grande puede costar hasta mil 200 o mil 500 pesos, y en la veterinaria municipal solo se hace un cobro de recuperación de materiales que es de 350 pesos por animal, sin importar el tamaño o peso del mismo.

Reconocieron los responsables de la veterinaria municipal, que el problema es grave, pues lamentablemente hay muchos perros callejeros que tienen dueño, pero estos irresponsablemente se niegan a que sean esterilizados, lo que se convierte en un problema para poder lograr el objetivo de disminuir la cantidad de perritos en las calles, teniendo no solo en la cabecera una gran cantidad, sino también en las comunidades reportan grupos que se consideran jaurías peligrosas, porque causan daños a los semovientes como becerros, borregas y gallinas.

Esterilizan más mil 500 perritos en 10 meses en Guadalupe Victoria./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Invitaron los responsables de la veterinaria municipal, para que acudan con sus mascotas a esterilizarlas, dejando en claro que no solo a las hembras, también a los machos hay que esterilizarlos para evitar que en la vía pública se tengan más y más perritas preñadas que cada una deja de tres hasta 10 animalitos, que con el paso de los días se convierten en un problemas social, y sobre todo, que andan sufriendo los animalitos en la calle buscando que comer porque fueron abandonados por sus dueños originales.

La veterinaria municipal recibe solicitudes para esterilización de lunes a viernes de nueve a tres de la tarde, y los trabajos de esterilización se realizan de 10 de la mañana a dos de la tarde, teniendo días saturados con hasta 10 animalitos para esterilizar, pero otros dais baja el numero y es posible poder programarlos para que tengan una mejor atención, y con esto les dan una mejor calidad de vida a sus mascotas, porque no solo es querer a los perritos, si no también colaborar para que estos tengan una mejor vida, sin importar que sean callejeros, esterilizados evitan enfermedades naturales, y no andan dejando crías por donde quiera sin dueño.