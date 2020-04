Excelente propuesta ordenamiento agostaderos: Ayala González

CD. GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –El presidente de la Asociación Ganadera Local de este municipio Lucio Ayala González, señalo que la iniciativa del presidente municipal de Durango Jorge Salúm del Palacio, de ordenar los agostaderos, es una excelente idea que se debe de replicar en todos los municipios el Estado, dijo.

Lo anterior lo declaró el líder ganadero Ayala González, al enterarse en las páginas del periódico El Sol de Durango, de la propuesta del presidente del municipio de Durango Jorge Salúm, este refiriéndose a realizar un ordenamiento de los agostaderos a través de la dirección de desarrollo rural, manifestando que en su carácter de dirigente ganadero en los llanos, ha hecho esta propuesta en todos los foros que se ha permitido hablar y proponer, pero tristemente las autoridades de todos los niveles solo escuchan y no actúan, no entienden que uno de los mejores apoyos que le podemos dar al sector pecuario, es el ordenamiento de los agostaderos, quitarles carga improductiva y darle la oportunidad de restablecerse por sí mismas con el tiempo.

Detallo Lucio Ayala, que durante mucho tiempo personas con amplia experiencia y estudio en el ramo, han sugerido a las autoridades correspondientes que se realice este tipo de actividades en los agostaderos del Estado, eliminando la sobre carga de ganado improductivo, que termina con la base vegetal si dejar ningún beneficio a los productores del campo, sobre todo, dañando cada día mas el medio ambiente y acabando con la capa vegetal que nos ha ido dejando como premio un cambio climático muy dañino para todo el ser vivo.

Concluyo apuntando el presidente de los ganaderos organizados de la región de los llanos, que ojala y la iniciativa que está teniendo el alcalde del municipio de Durango Jorge Salúm, a través de la dirección de desarrollo rural, sea replicada por todos los alcaldes del Estado, y apoyada en todo lo necesario por el gobierno del Estatal vía SAGDR, ya que este será un beneficio importantísimo no solo para los mismos ganaderos, si no para el medio ambiente, para tener más y mejor control en cada metro de agostadero que se tiene, donde los animales sea productivos y no solo vientres que se tiene que alimentar sin dejar ninguna ganancia a sus dueños.