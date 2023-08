Exigen más personal del Ministerio Público en la Laguna

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-“Queremos que pongan a más agentes del Ministerio Público en el área de desaparecidos, debido a que solamente hay un solo AMP”, exigieron madres y padres buscadores del grupo Victimas por sus Derechos en Acción (VIDA), quienes acudieron a una reunión en la Vicefiscalía zona 1 Laguna con autoridades estatales.

Al respecto la activista Silvia Ortiz, fundadora del grupo Vida en la Laguna, quien fue acompañada por una veintena de integrantes de dicho grupo quienes portaron pancartas y mantas con imágenes de personas desparecidas, así como con leyendas como “no olviden sus deberes, buscar investigar”, “Ayúdenme a encontrarlo”, entre otros, asistieron a la Vicefiscalía en la Laguna, para sostener una reunión con el titular de esta dependencia estatal, Juan Francisco Ángeles Zapata.

Se sigue teniendo la falta de MP y de policías / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Comentó que se sigue teniendo la falta de MP y de policías, por lo que necesitamos el compromiso de las autoridades estatales para poder seguir avanzando, ya que hay delitos que son recurrentes y van creciendo y pueden iniciar con robo simple y llegar hasta desaparecer a una persona.

“Definitivamente necesitamos más personal en la región lagunera, compromiso para eso y que sean para cada área específicamente, porque iniciamos con MP que estaban en mesa de Delitos Varios y luego tenían tiempo y se iban al área de Desaparecidos y actualmente hay un MP en esta área de Desaparecidos”, dijo.

Imagen ilustrativa/ Personas desaparecidas | Foto: archivo | El Sol de Durango

Silvia Ortiz dijo, “Las áreas que deben estar trabajando en conjunto desde secuestro y desaparición, son: Robos de Autos, Homicidios, pero actualmente no lo vemos así, pero ya entra la comisión de Búsqueda integrándose, sin embargo requerimos que se trabaje en conjunto”.

Señaló que para empezar no se tiene una base real completa de las personas desaparecidas, pues hay familias que no ponen denuncia por miedo, hay familias que un pariente desapareció y ya regresó a casa y no avisaron.

Finalmente, Silvia Ortiz dijo que espera llegar en esta reunión a acuerdos y que se destinen a más personal, a fin de poder seguir avanzando en la búsqueda de las personas.