Hombre busca a su familia duranguense que lo dio en adopción en 1975

¡Las redes sociales lo vuelven a hacer! Y es que un hombre identificado en Facebook como José Antonio Haas, publicó un post a través del cual pide ayuda a la gente para dar con su verdadera familia, aquella que lo dio en adopción en 1975.

Asegura no haber emprendido la búsqueda antes porque no quería ofender a la familia que lo recibió y le dio amor a lo largo de los años. Pero, ahora considera que es necesario conocer de sus verdaderos parientes para sus procesos de sanación y crecimiento.

“No me había animado a hacer esto que voy a hacer porque tenía miedo a ofender a mi familia adoptiva, pero siento que es el momento para hacerlo. Ellos lo entenderán, los amo a todos y les agradezco estar conmigo”, empieza la publicación del hombre.

Donde también explica que entre los pocos datos que conoce está que su familia biológica es de Durango. “Hoy me dijo una tía mía que estuvo en el momento de mi adopción, que mi familia biológica es de Durango. Que mi papá biológico era un contador y que la razón por la que me dieron en adopción fue porque ya tenían demasiados hijos y no pudieron con más”.

Juan Antonio Hass refiere que fue registrado como si hubiera nacido el 10 de enero de 1975, en el hospital civil de Mazatlán, Sinaloa; éste ya no existe, por eso no podría buscar en los registros más datos de su familia verdadera.

“Sabemos que fue una familia de Durango la que me dio en adopción y que mi papá era un contador. (…) También sé que tengo varios hermanos, así es que puede ser por ese lado que se haga la conexión”.

Finalmente, detalla que afortunadamente sus padres adoptivos le dieron muy buena calidad de vida y lo incorporaron en una bonita familia, donde tiene primos, tíos, abuelos y amigos.

Hass ya está casado y tiene una hija, de 21 años de edad, “pero debido a mis procesos personales de sanación y crecimiento, creo que es el momento de avanzar a este siguiente paso”. Pide a quienes pudieran tener datos de su familia, comunicarse al 667 28 29 82, o a través de las mismas redes sociales.