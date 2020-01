Focos rojos en temas de ganadería en Panuco de Coronado: MG

FRANCISCO I. MADERO Panuco de Coronado Dgo. (OEM). –Entrevistado en las primeras horas de este año 2020, el alcalde Mauricio Gándara Gónzales, no pudo ocultar su preocupación por la difícil situación que se vive en el campo, señalando que ya tiene en este momento comunidades ganaderas en total foco rojo, de alta y muy alta preocupación.

En algunas localidades tienen meses acarreando agua potable para los animales, y es agua de los posos que surten del vital líquido a la ciudadanía, un problema que no está en el plan de desarrollo o contemplado para atender en este 2020, lo que nos dice que tenemos que hacer cambios para enfrentar esta difícil situación, buscar financiamientos, cambiar planes de obras para atender lo prioritario, dejar a esas localidades sin atención es dejarlos morir con su poco o mucho patrimonio, y por supuesto que esto se va a agrandar con el paso de los meses, de ahí que estaremos tocando las puertas del gobierno Estatal y Federal en busca del apoyo que se ocupa de urgencia para atender a la gente más necesitada, la del campo.

Reconoció Gándara González, que su administración enfrentara como todas las presidencias municipales en el Estado, fuertes problemas financieros, pero tenemos que hacer más con menos, vamos a dar otra ajustada al cinturón porque tenemos que cumplirle a la ciudadanía con sus necesidades, ya los tiempos de que los funcionarios gozaban de grandes sueldos y privilegios se terminaron, ahora tenemos que dar resultados claros, con personal en la administración comprometido al mil por ciento con atender a la ciudadanía.

Por solo poner un ejemplo dijo el alcalde, que ese 2020 ya no existirá el programa del fondo minero del gobierno federal, es decir que le quitaron al municipio ocho millones de pesos, con los cuales se podían hacer mezclas de recursos y hacer de ese dinero hasta 16 o 24 millones de pesos para obras prioritarias, hoy ya no existe este programa y del fondo minero no tendremos un solo peso, “Los impuestos propios de la administración son mínimos para lo que ocupa este municipio, es imposible hace o construir las obras con lo que se recauda, se necesita de la gestión y la mezcla de recursos para poder atender las necesidades, y así lo haremos en este año, que sí es difícil, pero tengo la confianza que lograremos cumplir con los compromisos que tenemos con el pueblo”, dijo.