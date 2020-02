Fomentan en Canatlán el cuidado ambiental

CANATLAN, Dgo.(OEM).- Es necesario fomentar una cultura de cuidado ambiental y con ello comenzar a combatir los problemas generados por el tema de la basura, dice la diputada canatlense Cinthya Martell Nevarez.

" En cuanto a la problemática que persiste por el mal manejo de desechos y basura en el particular caso del Municipio de Canatlan, la solución no solo es desaparecer la basura, sino que en el tema del relleno sanitario, hables de cualquiera que sea su ubicación, deberá verdaderamente cumplir con las normas y contar con todas las técnicas, equipo, geomembranas, etc, para dar un tratamiento adecuado a la basura, además de comenzar a fomentar una verdadera cultura del cuidado ambiental ya que en la mayoría de los casos, ni siquiera se separa la basura".

Respecto al polémico tema del relleno sanitario ya construido, considera la legisladora que la Secretaria de Recursos Naturales, Ayuntamiento, las directivas ejidales y vecinos, debieran retomar las mesas de diálogo con base en estudios realizados por expertos en la materia, considerando todas las especificaciones de protección ambiental, pero también los puntos de vista y opiniones de quienes habiten en la zona.

Debe buscarse conciliar y armonizar en la medida de lo posible, buscando siempre el beneficio de los canatlecos, esto sin dejar de lado a los productores agrícolas y ganaderos de los ejidos de Canatlan, pero tomando en cuenta las complicaciones de contaminación que se han venido generando y que impactan al medio ambiente y a la salud de la población en general, porque, de que se necesita un relleno sanitario, no hay quien diga que no, destacó la informante.