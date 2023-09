GOMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Nuevamente en sesión de cabildo se abordó el tema de los fraccionamientos que no han sido entregados al municipio, en la cual el regidor Uvaldo Najera Gandarilla destacó la importancia de que los fraccionadores cumplan a fin de que se le brinden los servicios.

A finales del mes de mayo, el representante municipal abordó dicho tema y posteriormente se detectaron que hay unos 72 fraccionamientos entre que no han terminado las construcciones o no los han entregado al municipio, por lo que, también la alcaldesa Leticia Herrera Ale había solicitado una reunión con los regidores de las comisiones de Obras Públicas y de Hacienda para analizar el tema y buscar soluciones.

En el municipio hay 189 fraccionamientos, de los cuales 72 no están entregados, debido a que sus fraccionadores no han hecho los trámites correspondientes ante las autoridades municipales, probablemente porque ya se cambiaron de lugar, o no cuentan con la totalidad de los servicios públicos y esto es lamentable, toda vez que las familias adquieren sus casas de buena voluntad y el fraccionador no la entrega al municipio afectándolos.

Fraccionadores deben cumplir con familias que adquieren casas./ Foto: Archivo | El Sol del Centro

Así también a principios del presente mes, Juan Salazar Reyes, Director de Obras Públicas, expuso que han analizado quienes son los fraccionadores y han observado que algunos no se detectaron a sus propietarios.

En sesión de cabildo realizada a principios del presente mes, la presidenta municipal Leticia Herrera Ale, dio los nombres del fraccionamiento, la empresa y el fraccionador que no han cumplido con entregarlo al Ayuntamiento, entre los que están el extesorero municipal, Cuauhtémoc Estrella, eres como Irma Florencia Castillo; Carlos Madero Cantú; Lorenzo Gutiérrez; entre muchos otros que no ha cumplido con la entrega de los fraccionamientos en Gómez Palacio.

Imagen ilustrativa | Fraccionadores deben cumplir con familias que adquieren casas / Foto: Archivo | El Sol de Durango

Asimismo, el regidor Uvaldo Najera en la sesión de cabildo del jueves 21 de septiembre destacó la importancia de que los fraccionadores deben realizar los trámites correspondientes para entregar la unidad habitacional al municipio, a fin de que se les brinde los servicios básicos como son; recolección de basura, atención en los servicios hidráulicos en caso de fallas, alumbrado público entre otros.

Para concluir, Uvaldo Najera resaltó la importancia de que los fraccionadores terminen o concluyan sus desarrollos de acuerdo como lo estipula el marco normativo y que hagan la entrega al ayuntamiento lo más pronto posible, con el objetivo de dar mayor seguridad a las familias que hacen un gran esfuerzo para adquirir una viviendas y que será el patrimonio de sus hijos.